Про це 24 Каналу заявив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, зауваживши, що це буде велика зміна для української армії. Він додав, що ЗСУ нині знищують російську артилерію у контрбатарейній боротьбі.

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"Українська артилерія нині значно успішніше діє. А от з КАБами та авіацією не можемо боротися, бо українська ППО не добиває 50 кілометрів", – зазначив Самусь.

Тобто так на лінію зіткнення треба підтягувати ЗРК Patriot. А це – велика небезпека та невиправданий ризик для цієї зброї. А також – неможливість спрогнозувати, де будуть ворожі літаки по всій лінії розмежування.

"F-16 можуть лише зможуть зменшити ризик застосування противником таких авіабомб", – наголосив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

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Що відомо про РБК-500

РБК-500 – це стара радянська касетна бомба, яка має суббоєприпаси. Така зброя дуже небезпечна. Проблема для російської авіації у тому, що старі радянські бомби, зокрема, ці, вільно падають. Тобто, літак має долітати безпосередньо до цілі та скидати бомбу на неї. Однак у сучасних умовах бойових дій це неможливо, адже його зіб'ють.

Якщо росіяни дійсно модифікували РБК-500 у плануючу бомбу, то тепер вони можуть її запускати за 50 кілометрів. Після того вона планує до цілі та наводиться по сигналу GPS.

Це дуже небезпечно, оскільки касетна бомба не потребує великої точності. Керовані російські бомби не дуже точні. Касетна бомба, якщо навіть не буде точною, може покривати досить велику площу,

– сказав Самусь.

Усе через те, що вона має близько пів тисячі суббоєприпасів. Поки що ЗСУ не можуть ефективно боротися з керованими одиночними та касетними авіабомбами.

Для цього треба авіація, радари та ракети класу "повітря – повітря", які могли б відганяти російську авіацію від рубежів запусків КАБів. Так ворог просто фізично не зміг би запускати ці авіабомби.

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