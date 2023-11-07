Сразу получим позитив: сколько самолетов F-16 будут иметь большое влияние на фронт

Нидерланды отправили первые пять истребителей F-16 в Румынию, где должна начаться подготовка румынских и украинских пилотов. В следующем году ВСУ уже получат истребители.

Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал 24 Каналу, что появление F-16 на фронте позволит создать паритет. Однако все зависит от того, какое количество истребителей предоставят Украине партнеры.

Читайте также Мечтает сбивать F-16, когда у самого под носом "хлопок": в ГУР высмеяли заявление Шойгу

Есть ключевые вопросы

Платформа F-16 может нести на себе более 100 видов разнообразного вооружения – разные виды управляемых авиабомб, планирующих бомб с реактивным двигателем, ракет "воздух – поверхность", ракет "воздух – воздух" разной дальности.

Однако есть ключевые вопросы по поставкам этих истребителей Украине.

Во-первых , какое количество F-16 будет предоставлено сразу. Если получим одну эскадрилью – 14 самолетов, это произойдет на фронте, но ситуацию глобально не изменит. Нам нужны хотя бы три эскадрильи F-16. Тогда они произведут эффект, который сразу отразится на линии фронта.

, какое количество F-16 будет предоставлено сразу. Если получим одну эскадрилью – 14 самолетов, это произойдет на фронте, но ситуацию глобально не изменит. Нам нужны хотя бы три эскадрильи F-16. Тогда они произведут эффект, который сразу отразится на линии фронта. Во-вторых, только одними F-16 на неподконтрольной Украине территории преимущество в воздухе мы не завоюем. Собственно, этой же проблемы в своей статье касается Валерий Залужный. Однако благодаря F-16, украинские силы смогут отогнать тактическую авиацию врага от линий разграничения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье в издании The Economist отметил, что истребители F-16 , которые ВСУ получит от партнеров в следующем году, уже будут менее полезны для нас. Ведь за время, пока Украина ожидала их, противник усовершенствовал свою ПВО.

Как F-16 повлияют на ситуацию на фронте: смотрите видео

Станет "цепью" системы ПВО

"F-16 создадут паритет, и тогда на головы наших защитников не будет падать бешеное количество авиационных бомб. Кроме того, у нас будут неплохие шансы более эффективно прорядить армейскую и тактическую авиацию врага", – отметил военный эксперт.

Однако не стоит надеяться, что как только мы получим самолеты, сразу же начнем выносить авиацию россиян.

В то же время F-16 станут еще одной "цепью" нашей системы противовоздушной обороны, потому что эти истребители могут хорошо отрабатывать по целям типа дроны "Шахед", крылатые ракеты.

Также несколько снизим огневую нагрузку по нашим позициям на линии столкновения и по городам, в частности по Авдеевке, по Правобережью Херсонщины.

"Это вот тот позитив, который мы от F-16 сразу получим. Однако надеяться, что преимущество в воздухе сразу будет конвертировано и в преимущество на земле, не стоит", – подчеркнул Андрей Крамаров.

Что известно о предоставлении Украине истребителей F-16