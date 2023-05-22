Будут ли США передавать истребители F-16 Украине: что говорят в Белом доме

Белый дом принял решение тренировать украинцев на F-16 и дал добро на их передачу Украине. Однако, передадут ли Соединенные Штаты самолеты F-16 ВСУ или это будут делать только другие партнеры.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире CNN что есть много других приоритетов. Стоит отметить, что Салливан уже говорил, что позиция США по отношению к истребителям F-16 для Украины – это обязательство на будущее, пишет 24 Канал.

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Что известно о позиции США по передаче F-16

Я думаю, что учитывая количество (F-16 – 24 Канал), которые сейчас доступны на складах наших европейских союзников, и то, что исходя из денег, которые нам выделил Конгресс, есть так много других приоритетов в отношении систем, которые можно предоставить, возможно, мы больше сосредоточимся на передаче третьей стороной, но президент еще не принял окончательного решения,

– заявил Салливан.

Советник Белого дома по национальной безопасности объяснил, что ранее Соединенные Штаты отказывались предоставлять Украине истребители, ведь они не были "критически важными" для ожидаемого украинского контрнаступления. Однако добавил, что условия меняются.

"Соединенные Штаты мобилизовали исключительные усилия, чтобы вовремя и в полном объеме предоставить Украине все необходимое для начала этого контрнаступления. Теперь, когда мы это сделали, мы можем ожидать долгосрочной способности Украины защищать себя и сдерживать российскую агрессию. Истребители четвертого поколения, западные истребители F-16 важны для этой борьбы", – пояснил чиновник.

Шольц сказал, будут ли они поставлять истребители F-16

Находясь на саммите G7, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять истребители F-16 в Украину. В NTV передали прямой язык высокопоставленного чиновника.

Во-первых, всем известно, что у нас нет даже таких самолетов,

– заявил Шольц.

Он также отметил, что обучение наших специалистов на F-16 является важным "месседжем" для России: "Россия должна осознать, что не может рассчитывать на то, что – если война будет продолжаться достаточно долго – им удастся добиться успеха".

Однако канцлер Германии заверил, что они оказывают Украине другую неотложную помощь, которая включает:

танки;

боеприпасы;

"все варианты противовоздушной обороны, которые мы организовали и организуем в ближайшее время".

F-16 для Украины: коротко