Первые украинские пилоты начали обучение на F-16 в Дании
22 августа 2023, 17:06Читати новину українською
Источник:Reuters
Союзники приняли решение о передаче Украине истребителей F-16. В то же время 22 августа стало известно, что в Дании уже начались учения украинских пилотов.
В Дании группа из восьми пилотов начала обучение на истребителях F-16. Это произошло в рамках передачи Украине этих самолетов.
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Пилоты прибыли на авиабазу
Восемь украинских пилотов уже прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе. Они приступили к тренировкам на F-16.
С ними также еще 65 военнослужащих, которые пройдут обучение по техническому обслуживанию самолетов.
К подготовке украинских военно-воздушных сил к полетам на истребителях F-16 присоединится также и Греция.
Украина получила долгожданные F-16: последние новости
- Украина получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов. Владимир Зеленский назвал соглашение "прорывным". Позже Дания объявила о предоставлении 19 самолетов для Украины. Суммарно для Украины готовят 61 самолет.
- В Воздушных силах говорят, что для того, чтобы заменить старый авиационный парк, нужно более сотни таких самолетов. По словам Игната, для того чтобы заменить весь устаревший авиационный парк Украины, необходимо 128 истребителей. Именно столько самолетов прописано в видении Воздушных сил, составленном еще до полномасштабного вторжения и скорректированном во время войны.
- В то же время наносить удары по территории России из F-16 Украина не сможет. Это условие Запада. Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат подчеркнул, что Украина берет эти самолеты для защиты от агрессии.