Дополнительные трудности: в ISW рассказали о нюансе использования F-16 на войне в Украине
Источник:ISW
Некоторые страны установили ограничения на подготовку пилотов истребителей F-16. Это создает трудности, которые могут повлиять на способность Украины эффективно использовать эти самолеты в будущем.
В целом Украине нужно 40 пилотов, которые смогут управлять F-16. Но союзники не смогут обучить такое количество персонала.
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Украина будет иметь достаточно пилотов только в конце 2025 года
Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют отправить в Украину более 60 самолетов F-16 летом 2024 года.
В то же время в ISW заявили, что учебные заведения США, Дании и Румынии для пилотов F-16 смогут обучать лишь ограниченное количество украинских пилотов. Так, в США планируют обучить только 12 человек до конца сентября 2024 года. В Дании – 8, но, как сообщается, это заведение закроется в ноябре 2024 года. А румынская учебная база вообще еще не работает.
А для полной эскадрильи из 20 самолетов нужно 40 пилотов.
Бывший чиновник Министерства обороны заявил, что если текущие ограничения на подготовку сохранятся, Украина будет иметь достаточно пилотов для полной эскадрильи только в конце 2025 года,
– пишет ISW.
А поэтому, по мнению аналитиков, пока не будет необходимого количества пилотов, украинская армия не сможет использовать все предоставленные Западом самолеты максимально эффективно.
Также некоторые западные страны отметили, что Украине будет разрешено использовать F-16 для ударов в России, но "способность Украины управлять F-16 вблизи российской границы зависит от ее способности уничтожать средства ПВО в России". Ссылаясь на президента Зеленского, аналитики ISW отмечают, что Украине нужно около 120 – 130 истребителей, чтобы "достичь паритета в воздухе с Россией", но наложенные Западом ограничения, которые запрещают Украине использовать западное оружие по российским военным целям, – это самое большое преимущество России.
"Украина может выдвинуть условия для того, чтобы украинская авиация действовала в воздушной зоне для поддержки украинских наземных операций, если она сможет в достаточной степени уничтожить средства ПВО в России, используя западные возможности для нанесения ударов большой дальности, получить достаточный кадровый состав пилотов, способных управлять F-16, и получить своевременную доставку и достаточное количество планеров F-16", – подытожили аналитики ISW.
F-16 в Украине: последние новости
- В пятницу, 7 июня, президент Зеленский прибыл во Францию на переговоры с Джо Байденом. Вполне, вероятно, что они будут обсуждать ускорение обучения украинских пилотов на F-16 и разрешения на удары по российской территории.
- Между тем украинские военные уже мечтают ударить с F-16 по "Энгельсу". По словам военного эксперта Романа Свитана, Украине нужны американские ракеты AGM-158 JASSM с дальностью до 950 километров. Те шесть F-16, которые обещают передать нам летом, могут вместе нести на борту 12 таких ракет.
- К тому же на днях в Нидерландах заявили, что они не против использования Украиной истребителей F-16 по территории России для самозащиты. Там ссылаются на право на самозащиту стран, что закреплено в Уставе ООН. Разрешение бить по России дала и Дания, заметив, что это не новая их позиция.
- Добавим, что глава Минобороны Рустем Умеров рассказал, что Украина ожидает что Украина ожидает западные истребители F-16 "очень скоро", но в то же время он отметил, что значительная часть помощи поступает к нам с задержкой.