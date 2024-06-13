Российские самолеты случайно сбросили почти 100 ФАБ на свои или оккупированные территории, – СМИ

Российская армия за последние 4 месяца десятки раз случайно бомбила Белгородскую область и временно оккупированные территории Украины. Российские ВКС за это время сбросили по меньшей мере 93 авиабомбы на эти регионы.

Об этом стало известно журналистам российского оппозиционного медиа ASTRA, которые ссылаются на источники в экстренных службах Белгородской области.

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Россияне сбросили 93 бомбы на Белгородскую область и оккупированные территории

Российские журналисты сообщили, что за 11 и 12 июня в Белгородской области нашли по меньшей мере еще 5 авиабомб. Это произошло в селах Неклюдово, Новостроевка Цепляево-второе, и в поселках Батрацкая Дача и Ленинское.

Во всех пяти случаях, по данным росСМИ, никто не пострадал.

В издании также напомнили, что 4 мая российский самолет сбросил бомбу ФАБ-500 на город Белгород, в результате чего были ранены 7 человек, повреждены 31 дом и 10 автомобилей. Российские власти решили скрыть причину падения этой бомбы, как и тот факт, что она была российской.

Таким образом, по меньшей мере 93 раза российские ВКС случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории Украины за последние 4 месяца,

– написали журналисты.

Российское СМИ также отметило, что почти четыре десятка упавших авиабомб не могут разминировать в оккупированной части Донецкой области.

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