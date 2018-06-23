Фанаты дрались, опозорились и прятались в яме – нефутбольные курьезы ЧМ-2018

Сборная Аргентины и ее фанаты уже вторые сутки остаются главными ньюсмейкерами чемпионата мира 2018 года. О событиях вокруг команды-неудачника, а также другие новости из России читайте в очередной подборке интересных историй.

Поминки Аргентины

Позор с Хорватией (0:3) – крупнейший проигрыш Аргентины на групповых этапах ЧМ с 1958 года! (Тогда латиноамериканцы "продули" Чехословакии – 1:6.) Добавьте сюда неуклюжую игру в первом матче против Исландии (1:1), а также заключительное место в группе – и становится вполне понятно, почему вся Аргентина сейчас почти в трауре.



Тамошний телеканал TyC Sports даже устроил поминки национальной сборной. Популярная программа BTZ Futbol началась с минуты молчания, а ведущий Диего Диас сказал: "Сейчас сборная Аргентины мертва. Она умерла, когда ошибся Кабальеро, и Хорватия повела в счете".

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Месть за разгром

Впрочем, не все аргентинцы по-тихому оплакивали команду. Еще во время матча болельщики на трибунах громко "обкладывали" матами футболистов и главного тренера Хорхе Сампаоли. А после третьего гола на скамейку запасных и в наставника полетели бутылки. Одна из них попала Сампаоли в голову.



Только что в голову тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли попала бутылка



Досталось и хорватским фанатам. Словесная перепалка в одном из секторов сразу после матча переросла в драку под трибунами. Особенно досталось одному из балканцев, которого свалили на пол и били ногами.



Впоследствии полиция арестовала нескольких драчунов. Скорее всего, их паспорта аннулируют, а самих нарушителей отправят домой.



Аргентинские фанаты бьют хорвата – смотрите видео

Отчаяние…

Между тем, тревожная весть пришла из Индии. Аргентинец Дину Алекс, проживающий там, очень расстроился после поражения родной команды – он написал предсмертную записку, ушел из дома и пропал без вести. На данный момент, специальные службы прочесывают окрестности реки Миначил (штат Керала), которая протекает неподалеку от дома фаната. Поисковики надеются, что Дину все-таки не причинил себе ничего страшного ...

Откуп

В Аргентине сейчас все, кому не лень, говорят о необходимости отставки главного тренера сборной Хорхе Сампаоли. Однако из источников в Федерация футбола Аргентины стало известно, что в случае досрочного разрыва 5-летнего контракта ФФА вынуждена будет выплатить наставнику огромную сумму – 20 миллионов долларов. Такой весомый аргумент может остановить руководителей федерации.

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Похабное развлечение

Неожиданную популярность приобрели на ЧМ-2018 простые бразильские фанаты Эдуарду Нуниш и Диего Жатоб. Они сняли в Москве видео, которое Нуниш затем выложил в соцсети. В ролике бразильцы вроде ухаживают за русской девушки, но на самом деле кричат на португальском языке "Российские розовые вагины". Россиянка не понимала значение этого выражения, поэтому, когда гости попросили, повторила вульгарную фразу.

Coxinhas brasileiros assediando garota russa, aproveitam o desconhecimento dela da l?ngua portuguesa para abusar da cordialidade.

Isso tem que ser denunciado. pic.twitter.com/sfsEkWfJJP — Toni Lula da Silva Bulhoes (@ToniBulhoes) 16 июня 2018 г.

В Бразилии такое позорное поведение граждан страны вызвало широкий резонанс. Событие освещали в центральных СМИ, его комментировали политики и общественные деятели. По иронии судьбы, Нуниш – лейтинант военной полиции, то есть должен быть образцом для других. А тут такой конфуз... Бразильская прокуратура уже требует начать против фаната уголовное дело и на время расследования отстранить его от служебных обязанностей.

Приехал подлечиться?

Отличился также и один из болельщиков из США, который прилетел в Россию на ЧМ, а попал в психиатрическую больницу. 39-летний американец устроил погром в одной из гостиниц Санкт-Петербурга. Медики и полиция оперативно прибыли на место инцидента, но не смогли успокоить гостя, который не реагировал даже на просьбу отца. Поэтому полиции пришлось применить силу: фаната скрутили, передали врачам, а те отвезли его в психиатрическую клинику.

Две беды

Однако большинство футбольных гостей России все же ведут себя адекватно. Хотя развлекаются иногда слишком креативно. Вот, например, два фаната из Хорватии увидели глубокую яму на дороге. Просто сфотографировать ее было не интересно. Поэтому они... Смотрите фотографию!



Хорваты в яме

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