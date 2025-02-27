"США должны вооружать Россию": в сети распространили фейковую запись с Трампом-младшим
В США распространили фейковую запись с голосом сына Дональда Трампа. Там он якобы поддерживает вооружение России и упоминает "Чернобыль и стойких к радиации собак".
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ABC. Фейковое аудио сопровождало видео, стилизованное под подкаст Трампа-младшего "The Triggered" на платформе Spotify.
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В США разоблачили дипфейк с сыном Трампа
Однако представитель сервиса сообщил журналистам, что такого эпизода не существует. На записи голос, похож на сына президента США, говорит:
- "Не могу представить, чтобы кто-то при здравом уме избрал Украину своим союзником, когда есть Россия".
- "США должны присылать оружие России, а не Украине".
- "Просто подумайте об этом: огромное ядерное могущество с природными ресурсами, в которых нуждается каждый, буквально самая большая страна на планете. И есть Украина, которая имеет Чернобыль и устойчивых к радиации собак".
Публикация с якобы словами Трампа-младшего быстро распространилась соцсетями. В частности, ее опубликовал аккаунт FactPostNews, официальная инициатива Демократической партии США, борющаяся с дезинформацией.
В Демпартии признали ошибку и удалили сообщение.
Аудио, о котором идет речь, было распространено официальным аккаунтом DNC в X, а также множеством других крупных анти-трамповских аккаунтов., и является на 100% фейковым. Похоже, это дипфейк, сгенерированный искусственным интеллектом,
– сказал представитель Трампа-младшего.
К слову, раньше Дональд Трамп-младший распространил фейковое видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором якобы Владимир Зеленский исполняет восточный танец.
Видео базируется на оригинальном ролике с россиянином Уусалом Мехтиевым. Фейк был уличен пользователями сети и организацией Lead Stories.