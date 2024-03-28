Буданов признался, какой российский фейк о себе считает самым абсурдным

Российские пропагандисты нередко распространяют фейки относительно начальника ГУР. Кирилл Буданов признался, какой из них считает самым абсурдным.

Фейки, которые о нем создавала российская пропаганда, глава Главного управления разведки Минобороны прокомментировал во время форума Kyiv Stratcom Forum 2024.

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"Голограмма" или "мумия"

"На мой взгляд, самый абсурдный фейк был, когда в прошлом году сказали, что меня убили", – подчеркнул Кирилл Буданов.

Генерал-лейтенант объяснил, что появились фото, где он вместе с послом Японии. Российские пропагандисты распространили эти кадры с такими приписками: "Здесь у него такой наклон", "здесь нет тени".

Там две версии было. Первая – "он еле живой, у него корсет стоит". "Его просто как мумию держат, поддерживают, чтобы не упал". Второй был вариант, что это вообще голограмма. Это уже серьезно так,

– отметил начальник ГУР.

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