Ferrari подпишет контракт с сыном легендарного Шумахера

Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Мик Шумахер в ближайшие дни подпишет контракт с командой Ferrari.

Немецкий пилот уже принял предложение стать членом гоночной академии Скудерии, сообщает Motorsport.com.

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По ходу следующего сезона "Формулы-1" Шумахер-младший сможет сесть за руль болида Ferrari на тестовых заездах, которые пройдут после этапов в Бахрейне и Испании.

У других ведущих пилотов академии – Роберта Шварцмана и Каллума Илотта – шансов принять участие в тестах почти нет. О причинах такого преимущества источники не сообщают.

В ноябре прошлого года стало известно, что в следующем сезоне Мик Шумахер будет выступать в "Формуле-2", главной молодежной серии "Формулы-1". 19-летний немецкий гонщик подписал контракт с командой Prema, в составе которой провел последние два сезона в европейской "Формуле-3". В прошлом году Шумахер получил в "Формуле-3" восемь побед и стал чемпионом гоночной серии.

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