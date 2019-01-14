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      Ferrari подпишет контракт с сыном легендарного Шумахера

      6 Читати новину українською
      Мик Шумахер подпишет контракт с Ferrari
      Мик Шумахер подпишет контракт с Ferrari

      Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Мик Шумахер в ближайшие дни подпишет контракт с командой Ferrari.

      Немецкий пилот уже принял предложение стать членом гоночной академии Скудерии, сообщает Motorsport.com.

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      По ходу следующего сезона "Формулы-1" Шумахер-младший сможет сесть за руль болида Ferrari на тестовых заездах, которые пройдут после этапов в Бахрейне и Испании.

      У других ведущих пилотов академии – Роберта Шварцмана и Каллума Илотта – шансов принять участие в тестах почти нет. О причинах такого преимущества источники не сообщают.

      В ноябре прошлого года стало известно, что в следующем сезоне Мик Шумахер будет выступать в "Формуле-2", главной молодежной серии "Формулы-1". 19-летний немецкий гонщик подписал контракт с командой Prema, в составе которой провел последние два сезона в европейской "Формуле-3". В прошлом году Шумахер получил в "Формуле-3" восемь побед и стал чемпионом гоночной серии.

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      Теги: Формула-1 Спорт
      Источник: 24 Канал
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