Переговоры между Шмыгалем и Фицо прошли конструктивно: почему премьер Словакии проявил гибкость

В Ужгороде завершился визит премьера Словакии Роберта Фицо, где у него были переговоры с Денисом Шмигалем. Оказалось, что, несмотря на весь свой популизм, Фицо, в отличие от Виктора Обрана, не желает идти на конфликт.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что судя по первым сообщениям об итогах встречи, можно предположить, что они позитивны для Украины.

Смотрите также "Кто-то искажает нашу позицию": в МИД Словакии прокомментировали скандальное заявление Фицо

Почему переговоры со Словакией прошли конструктивно

Роберт Фицо действительно является политиком, в некоторой степени копирующим стиль поведения Виктора Орбана. Однако премьер Словакии сейчас находится в более сложной политической ситуации, в то время как Орбан находится у власти уже много лет и имеет политическую монополию на все решения в своей стране.

Роберт Фицо – глава коалиционного правительства, ведь победил на выборах с 23% голосов. Вскоре в Словакии также пройдут президентские выборы о готовности пойти на которые объявил его партнер по коалиции Андрей Данко из националистической партии.

"Словакия не хочет вступать в прямой конфликт с Европейским Союзом. Обратите внимание: в прошлом заседании Европейского Совета Орбан выступал против начала переговоров с Украиной о членстве, а Словакия таких заявлений не делала", – заметил Фесенко.

Фицо видит, что конфронтация Орбана с ЕС завершилась тем, что Еврокомиссия заблокировала финансирование Венгрии из общеевропейских фондов поддержки. Соответственно, Фицо не хочет повторять этот печальный опыт Орбана и действие гораздо гибче.

Несмотря на это, такая гибкость не сдерживает Фицо от радикальных популистических высказываний типа того, что Украина не должна присоединяться к НАТО, потому что это якобы приведет к "третьей мировой войне". И хотя о вступлении Украины в Альянс пока речь не идет, можно предположить, что эти слова Фицо были искренними.

"Украинский рынок интересен Словакии; нас многое объединяет, и поэтому Фицо занимает более осторожную позицию. Риторика – это одно, а конкретные политические решения – это другое. Как правило, лидеры-популисты чаще всего наиболее скандальные вещи делают именно в своих заявлениях, а когда дело доходит до практической политики, то они становятся более взвешенными", – предположил политолог.

О чем договорились на встрече в Ужгороде