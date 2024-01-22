Дело не в его мысли: что стоит за антиукраинскими заявлениями Фицо

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо оскандалился заявлением, в котором назвал Украину "не суверенным государством". Мол, наша страна полностью подконтрольно Соединенным Штатам Америки.

Словакия всячески подыгрывает России, получая от этого собственную выгоду. Вряд ли повлиять на позицию Фицо будет так легко. Такое мнение в эфире 24 Каналу выразил политолог Алексей Кошель.

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Словакию нужно ставить на место

Уже 24 января Роберт Фицо с запланированным визитом должен приехать в Украину. Он посетит Ужгород. Однако вряд ли поездка в Украину как-то повлияет на его позицию.

Здесь вопрос не в его мысли, а в той игре, которую ведут с Россией. Они думают об экономических дивидендах, об определенных привилегиях. Этот вопрос гораздо сложнее. Но господину Фицо следует прежде всего сосредоточиться на тех событиях, которые происходят в его стране,

– подчеркнул Алексей Кошель.

Недавно появилась информация, что в 23 городах Словакии проводились акции протеста против правительства Фицо. В частности, в Братиславе на улицы вышли более 25 тысяч человек, что свидетельствует о серьезности митингов.

"Он должен задумываться над внутренней проблематикой. украинская власть должна давать очень достойный ответ. Это как вопрос украинско-венгерских отношений, мы продолжаем "играть в поддавки", и это внешняя политика многих лет. С такой позиции у нас не получится прагматических добрососедских отношений", – подчеркнул Кошель.

Политолог считает хорошей инициативу депутата Верховной Рады и председателя парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко. Он хочет отменить визит Роберта Фицо в Украину из-за его антиукраинских заявлений.

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