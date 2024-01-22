Дело не в его мысли: что стоит за антиукраинскими заявлениями Фицо
Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо оскандалился заявлением, в котором назвал Украину "не суверенным государством". Мол, наша страна полностью подконтрольно Соединенным Штатам Америки.
Словакия всячески подыгрывает России, получая от этого собственную выгоду. Вряд ли повлиять на позицию Фицо будет так легко. Такое мнение в эфире 24 Каналу выразил политолог Алексей Кошель.
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Словакию нужно ставить на место
Уже 24 января Роберт Фицо с запланированным визитом должен приехать в Украину. Он посетит Ужгород. Однако вряд ли поездка в Украину как-то повлияет на его позицию.
Здесь вопрос не в его мысли, а в той игре, которую ведут с Россией. Они думают об экономических дивидендах, об определенных привилегиях. Этот вопрос гораздо сложнее. Но господину Фицо следует прежде всего сосредоточиться на тех событиях, которые происходят в его стране,
– подчеркнул Алексей Кошель.
Недавно появилась информация, что в 23 городах Словакии проводились акции протеста против правительства Фицо. В частности, в Братиславе на улицы вышли более 25 тысяч человек, что свидетельствует о серьезности митингов.
"Он должен задумываться над внутренней проблематикой. украинская власть должна давать очень достойный ответ. Это как вопрос украинско-венгерских отношений, мы продолжаем "играть в поддавки", и это внешняя политика многих лет. С такой позиции у нас не получится прагматических добрососедских отношений", – подчеркнул Кошель.
Политолог считает хорошей инициативу депутата Верховной Рады и председателя парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко. Он хочет отменить визит Роберта Фицо в Украину из-за его антиукраинских заявлений.
Скандальные высказывания Фицо: последние новости
- Премьер Словакии Роберт Фицо неоднократно попадал в скандалы из-за своих заявлений по Украине. Да, на днях он заявил, что нерационально думать, что Россия не пойдет на территориальные уступки Так что стоит искать "компромисс". В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандальное заявление Роберта Фицо. В частности заявили, что от безопасности Украины зависит и безопасность Словакии.
- Поддерживает Фицо и своего пророссийского коллегу Виктора Орбана – президента Венгрии. Недавно Орбан раскритиковал план финансовой поддержки Украины, назвав его "нарушением суверенитета и интересов ЕС". Фицо назвал действия Орбана "законной борьбой" против изменений в бюджет ЕС. По его словам, выделение Украине 500 миллиардов евро ничего не изменит в ближайшие несколько лет.
- Однако в своих заявлениях лидер Словакии пошел и дальше, пробивая очередное дно. Он заявил, что, мол, это России нужны гарантии безопасности. Ведь Москва начала большую войну против Украины, якобы "отреагировав на ситуацию с безопасностью и давление Украины по вступлению в НАТО".