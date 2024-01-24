Не подобает члену НАТО: в США жестоко отреагировали на скандальные заявления Фицо об Украине

24 января премьер Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород для переговоров со Шмигалем. До этого словацкий политик издал несколько циничных высказываний, в частности, заявил, что Украина – не суверенное государство и находится под властью Соединенных Штатов Америки.

Пророссийский политик, выступающий против военной помощи в нашей стране, снова наговорил бред, смежный с кремлевской пропагандой. В США корректно поставили его на место.

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Не по-натовски

Так, Фицо несколько дней подряд перед встречей с премьером Денисом Шмыгалем и своей поездкой в Ужгород выдавал антиукраинские заявления. В конце концов, у американцев лопнуло терпение.

США категорически отвергли заявление Фицо о том, что Украина – подконтрольное им государство. Его отметило американское посольство в Словачинне. Там напомнили словацкому премьеру, что его слова и поведение не подходят члену НАТО.

Более того, предупредили, что со Словакией может произойти то же, что с Украиной. Братислава может испытать российскую агрессию, и тогда США и другие члены Альянса тоже придут ей на помощь. США никогда не будут заставлять Словакию сдаться, потому что Россия "сильная".

Мы надеемся, что никто не скажет: "Словакия – это государство под влиянием США",

– заявили в посольстве.

В то же время в ведомстве поздравили встречу словацкого премьера с украинским. Напомним, что сегодня по результатам переговоров между главами правительств двух стран Словакия пообещала не блокировать военную помощь Украине от ЕС в размере 50 миллиардов евро.

Новые цинические заявления Фицо: что известно