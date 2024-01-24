Не подобает члену НАТО: в США жестоко отреагировали на скандальные заявления Фицо об Украине
Источник:"Европейская правда"
24 января премьер Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород для переговоров со Шмигалем. До этого словацкий политик издал несколько циничных высказываний, в частности, заявил, что Украина – не суверенное государство и находится под властью Соединенных Штатов Америки.
Пророссийский политик, выступающий против военной помощи в нашей стране, снова наговорил бред, смежный с кремлевской пропагандой. В США корректно поставили его на место.
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Не по-натовски
Так, Фицо несколько дней подряд перед встречей с премьером Денисом Шмыгалем и своей поездкой в Ужгород выдавал антиукраинские заявления. В конце концов, у американцев лопнуло терпение.
США категорически отвергли заявление Фицо о том, что Украина – подконтрольное им государство. Его отметило американское посольство в Словачинне. Там напомнили словацкому премьеру, что его слова и поведение не подходят члену НАТО.
Более того, предупредили, что со Словакией может произойти то же, что с Украиной. Братислава может испытать российскую агрессию, и тогда США и другие члены Альянса тоже придут ей на помощь. США никогда не будут заставлять Словакию сдаться, потому что Россия "сильная".
Мы надеемся, что никто не скажет: "Словакия – это государство под влиянием США",
– заявили в посольстве.
В то же время в ведомстве поздравили встречу словацкого премьера с украинским. Напомним, что сегодня по результатам переговоров между главами правительств двух стран Словакия пообещала не блокировать военную помощь Украине от ЕС в размере 50 миллиардов евро.
Новые цинические заявления Фицо: что известно
- Фицо подверг сомнению суверенитет Украины. Он намекнул, что ей придется "пожертвовать" частью своей территории России.
- Также во время пресс-конференции словака спросили, почему он встречается со Шмигалем в Ужгороде, на границе, а не в Киеве. Ведь если бы он прибыл в украинскую столицу, то мог увидеть войну своими глазами. В ответ Фицо спасенно сказал, что " в Киеве нет войны, там вроде бы абсолютно нормальная жизнь".
- Ранее словацкий премьер заявлял, что якобы, даже если Украине поставить все оружие мира, она не сможет победить Россию