"Кто-то искажает нашу позицию": в МИД Словакии прокомментировали скандальное заявление Фицо

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар отреагировал на недавнее циничное заявление Роберта Фицо. Он заявил, что его страна поддерживает Украину как демократическое государство, а также ее право на суверенитет и территориальную целостность.

Об этом он сказал, комментируя заявление словацкого премьера Роберта Фицо, призвавшего Киев отказаться от территорий, передает корреспондент 24 канала в Брюсселе.

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В МИД Словакии возмущены заявлением Фицо

По словам Бланара, позиция Словакии по отношению к территориальной целостности Украины остается неизменной. Страна осуждает российское нападение на Украину.

Кто пытается исказить нашу позицию как Словацкой Республики. Мы однозначно поддерживаем Украину как демократическую страну, которая должна быть целостна в международно признанных границах. Это наша четкая позиция,

– заявил Бланарь после заседания Совета иностранных дел ЕС.

Он также отметил, что Словакия осуждает нарушение международного права Россией из-за покушения на территориальную целостность Украины.

Что известно о скандальном заявлении Фицо