В Европе уже есть четкое решение относительно финала войны, - Подоляк
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна не исключает возможности отправки наземных войск в Украину. В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна категорически против отправки словацких военных. Такие дискуссии показывают то, что Европа действительно видит в России угрозу.
Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Европа уже имеет четкое решение относительно финала российско-украинской войны. Если же война будет иметь неправильный финал, Европа будет под угрозой.
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Дискуссия в Европе о войне
По словам советника главы Офиса президента Украины, сегодня в Европе идет дискуссия о рисках, которые генерирует Россия. Ведутся разговоры о типе войны, о количестве ресурса, который использует Россия и необходимость предоставления соответствующего ресурса Украине.
А главное – о необходимости обсудить возможность поддержать даже таким образом Украину, учитывая риски, в которых мы находимся сегодня,
– подчеркнул Подоляк.
Сценарий Европы
По мнению советника Офиса президента Украины, дискуссия в Европе относительно войны России с Украиной – это совсем другой психоэмоциональный климат. Украина имеет совсем другие оценки России, войны, наших потребностей и поддержки.
Это означает, что точно в Европе уже приняли однозначное решение относительно первое, финала войны, второе, будущего России, безусловно, будущего Украины, понятно, и третье, будущего Европы,
– отметил Подоляк.
Также он добавил, что если война будет неправильно финализирована, у Европы будет совсем другое будущее, чем она хотела бы иметь.
Поддержка Европы: последние новости
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что есть риск, что Европа может быть ослабленной. По его словам, нужно уже сейчас сделать выбор по вопросу мира и войны на континенте
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы. Она призвала Европу дать мощный ответ Путину и стоять вместе с Украиной.
- Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон сообщил, что Лондон предоставит три миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи Украине. Он добавил, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России.