Хватит ресурсов на два месяца, – Арахамия объяснил, критическая ли задержка помощи от США
Источник:Report
США до сих пор не приняли решение о пакете помощи Украине, однако, вероятно, это произойдет в ближайшие два месяца. Давид Арахамия убежден, что стране хватит средств на такой период времени.
В то же время, как отметил председатель фракций "Слуга народа", недавно Евросоюз выделил помощь в виде 50 миллиардов евро. То есть определенные средства будут поступать в течение следующих 4 лет.
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Украина и финансы
Давид Арахамия рассказал, что в США есть поддержка Украины, однако остаются нерешенными вопросы границы. По его словам Украине хватит финансирования на ближайшие два месяца, поэтому страна чувствует себя в безопасности. Однако вопрос мобилизации следует рассматривать отдельно – он требует дополнительных средств.
По финансированию новых волн мобилизации, то без демобилизации она не состоится. На оснащение и обучение людей, участвующих в мобилизации, потребуются дополнительные расходы. В этом вопросе у нас также есть союзники,
– отметил Арахамия.
Он рассказал, что во время подготовки к контрнаступлению Украина имела более 200 тысяч обученных солдат. Некоторые из них прошли обучение в Румынии, Франции, Италии, Испании и других странах – все тренировки проводились именно за счет этих стран.
Помощь Украине от партнеров
- По данным Института изучения войны, с начала полномасштабного вторжения России европейские партнеры предоставили Украине сумму на уровне 148,5 миллиардов долларов. Сюда входит и последний масштабный пакет помощи. По финпомощи от США, то она составила 113 миллиардов долларов.
- Стоит отметить, что недавно в Европарламенте раскритиковали государства-члены ЕС за недостаточную помощь. Депутаты с проукраинской позицией отмечают, что сейчас Евросоюз тратит на Украину лишь 0,075% от ВВП в год – это число нужно увеличить по крайней мере до 0,25%.
- В то же время в Еврокомиссии анонсировали, что Украина получит свой первый транш из выделенных 50 миллиардов евро в феврале – начале марта. Все остальные средства будут поступать в зависимости от реформ. Киев будет получать средства ежеквартально, однако за это должен выполнять определенные обязательства.