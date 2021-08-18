Финляндия прекратила депортацию нелегалов в Афганистан

Финляндия не будет депортировать мигрантов из Афганистана, пока ситуация в их стране не стабилизируется. Соответствующее решение приняло финское правительство.

В Министерстве внутренних дел Финляндии также сообщили, что выданные ранее отказы в предоставлении убежища мигрантам из Афганистана тоже пересмотрят. За ситуацией с террористами продолжат следить.

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Миграционная служба Финляндии приостанавливает принятие решений касаемо возвращения мигрантов в Афганистан,

– говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за событиями в Афганистане. Кроме того, в МВД отметили: еще в июле Финляндия на практике приостановила депортацию афганских мигрантов.

Террористы захватили Афганистан: главное

Ситуация осложнилась после того, когда президент США Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американские войска.

В августе 2021 года талибы захватили страну. Решающей датой стало 15 августа. Тогда террористы вошли в столицу – город Кабул – и захватили президентский дворец.

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани отрекся от власти и сбежал из страны. Он объяснил это тем, что пытался не допустить кровопролития.

В Минобороны Афганистана уже попросили Интерпол арестовать президента-беглеца.

Афганский народ вышел на протест против талибов. Террористы открыли огонь по людям. Известно о по меньшей мере 3 погибших.