Финляндия прекратила депортацию нелегалов в Афганистан
18 августа 2021 , 19:07Читати новину українською
Источник:МВД Финляндии
Финляндия не будет депортировать мигрантов из Афганистана, пока ситуация в их стране не стабилизируется. Соответствующее решение приняло финское правительство.
В Министерстве внутренних дел Финляндии также сообщили, что выданные ранее отказы в предоставлении убежища мигрантам из Афганистана тоже пересмотрят. За ситуацией с террористами продолжат следить.
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Миграционная служба Финляндии приостанавливает принятие решений касаемо возвращения мигрантов в Афганистан,
– говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за событиями в Афганистане. Кроме того, в МВД отметили: еще в июле Финляндия на практике приостановила депортацию афганских мигрантов.Обратите внимание! По данным СМИ, боевики "Талибана" уже пригласили в Афганистан террористов "Аль-Каиды", ответственных за трагедию 11 сентября 2021 года.
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