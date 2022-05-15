Финляндия приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО. Ранее страна держала нейтралитет. Впрочем, такую позицию сменила полномасштабная война России против Украины.

Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО

Сразу после наступления страна заявила о намерении присоединиться к Альянсу. Так, 15 мая правительство Финляндии официально объявило, что подаст заявку на членство в НАТО.

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Этот шаг был принят на фоне поддержки правящей политической партии Финляндии. Отчет будет представлен в парламент после его одобрения на пленарном заседании правительства.

На встрече президент и комитет министров договорились, что Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после того, как будет заслушан парламент,

– заявили в правительстве.

Президент Саули Ниинисто заявил, что согласился с правительством и проконсультировался с парламентом, прежде чем объявить это решение. По его словам, это исторический день, "открывается новая эра".

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