Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО
Источник:сайт финского правительства
Финляндия приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО. Ранее страна держала нейтралитет. Впрочем, такую позицию сменила полномасштабная война России против Украины.
Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО
Сразу после наступления страна заявила о намерении присоединиться к Альянсу. Так, 15 мая правительство Финляндии официально объявило, что подаст заявку на членство в НАТО.
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Этот шаг был принят на фоне поддержки правящей политической партии Финляндии. Отчет будет представлен в парламент после его одобрения на пленарном заседании правительства.
На встрече президент и комитет министров договорились, что Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после того, как будет заслушан парламент,
– заявили в правительстве.
Президент Саули Ниинисто заявил, что согласился с правительством и проконсультировался с парламентом, прежде чем объявить это решение. По его словам, это исторический день, "открывается новая эра".
Путь Финляндии в НАТО: что нужно знать
- Финляндия активно движется к вступлению в НАТО вместе со Швецией. Страна, имеющая границу с Россией, изменила свою позицию по Североатлантическому Альянсу после нападения государства-агрессора на Украину. В Европе приветствуют это решение. В частности, президент Украины Владимир Зеленский.
- Россия же еще в апреле начала угрожать Финляндии и Швеции. В частности, путинская представительница МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО якобы может привести к негативным последствиям для мира на севере Европы. В частности, она заявила о "новом рубеже противостояния блока НАТО с Россией".
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.
- Россия на фоне разговоров о вступлении Финляндии в НАТО заявила о прекращении поставок электроэнергии в страну. Случилось это уже с субботы, 14 мая.
- Так, президент Финляндии провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Политики побеседовали о желании Финляндии вступить в НАТО.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна негативно оценивает планы Швеции и Финляндии по присоединению к НАТО. Министры иностранных дел Швеции и Финляндии заявили, что для их стран стала неожиданностью резкая позиция Турции, которая недавно якобы поддерживала их.
- Впоследствии советник Эрдогана Ибрагим Калин подробнее объяснил позицию Турции. Он заявил, что Турция ни в коем случае не собирается блокировать процесс. По его словам, Эрдоган призывает уладить определенные проблемы и разногласия.
- Главы МИД Финляндии и Турции решили встретиться, чтобы прояснить все вопросы вступления скандинавской страны в НАТО. Встреча состоится в Берлине.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что, несмотря на критику Турции, поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
- Стоит вспомнить, что эксперты считают, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО является катастрофическим провалом России .
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