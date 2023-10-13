Наша летучая артиллерия, – военный рассказал о важности FPV-дронов на фронте

FPV-дроны стали изобретением во время войны России против Украины, поскольку они продемонстрировали свою эффективную работу на фронте. И ВСУ постоянно нуждается в этих средствах поражения, поэтому регулярно идет сбор на них.

Об этом 24 Каналу рассказал сержант роты ударных БпЛА и артиллерийской разведки 92 ОМБр Олесь Маляревич, подчеркнув, что в начале войны даже не было представления о том, что FPV-дроны можно будет использовать в боевых действиях.

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Дрон выполняет иную задачу, чем артиллерия

Хотя FPV-дроны доказали свою эффективность, однако гораздо лучше вместо них использовать обычную артиллерию. Дрон выполняет иную задачу, чем артиллерия: он может сдвинуть цель, иногда довести ее до детонации.

Однако артиллерия при правильно скорректированном огне является более эффективной, чем FPV-дроны.

FPV-дроны – эффективное средство, которое может нести 1 – 1,5 килограмма взрывчатки на расстоянии до 20 километров и поражать на скорости 100 – 120 километров в час.

Американцы делали сюжет о нас, и говорили, мол, какие вы молодцы, что используете FPV-дроны. Однако мы их применяем из-за того, что у нас не хватает регулярной артиллерии и боеприпасов к ней,

– подчеркнул сержант 92 ОМБр.

Военный рассказал об эффективности FPV-дронов на фронте: смотрите видео

Поэтому, по его словам, приходится переделывать гражданский дрон в боевое средство. Однако для поражения военной техники приходится иногда использовать 5 – 6 FPV-дронов, чтобы, например, танк сдетонировал.

"Эти дроны будут оставаться боевым средством в течение всей войны, и после нее будут дорабатываться. Это вспомогательное средство к артиллерии. Как говорят наши артиллеристы; "Это наша летучая артиллерия". Это снаряд, у которого есть камера и моторчик", – отметил Маляревич.

Как дроны помогают ВСУ

Кабмин 11 октября внес поправки относительно экспорта дронов. В частности, был расширен список товаров военного назначения и двойного использования, импорт которых стал возможен без разрешения Госслужбы экспортного контроля.

Также журналисты The Wall Street Journal, которые были в Донецкой области, рассказали о том, что дроны доказали свою эффективность во время войны в Украине. Так, стоимость FPV-дронов значительно ниже по сравнению со 155-миллиметровым артиллерийским снарядом или же с танком. Однако эту технику может вывести из строя беспилотник.

Кроме того, дроны можно использовать, в том числе против автомобилей и небольшого скопления военных.

В то же время командир ударной роты БПАК 13 бригады НГУ "Хартия" Александр с позывным "Лего" отметил, что ВСУ сейчас успешно использует дроны, создавая ударные группы, являющиеся украинской "контрбатарейной борьбой". Однако украинским силам следует закреплять свой успех и развивать его.

Олесь Маляревич призвал тех, кто делает сборы на покупку на FPV-дронов для военных, всегда консультироваться с профессионалами, какой именно дрон приобрести. Ведь все дроны разные, и есть непригодные к использованию. А потому, чтобы не тратить напрасно деньги, лучше спросить у военных.