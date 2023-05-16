Франция ведет двойную игру: как это может повлиять на судьбу Украины

Франция ведет двойную игру, одной рукой помогая Украине, а другой – Армении. Она хочет повлиять на ситуацию на Кавказе, но есть определенная опасность для нашей страны.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он пояснил, основную политическую обстановку сейчас, где другими игроками являются еще Израиль и Азербайджан.

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Помощь из двух рук

Олег Жданов отметил о военной помощи, которую Украине предоставит Франция. Речь идет об обеспечении нескольких батальонов ВСУ десятками бронированных машин и легкими танками. Об этом стало известно после встречи Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. В то же время Франция готовится к передаче Армении первой партии техники из 50 бронетранспортеров, возможно, систем ПВО и авиации.

На сегодняшний день Франция ведет двойную игру: одной рукой помогает нам, другой – Армении. Она хочет повлиять на ситуацию на Кавказе. Для нас это опасно тем, что это вооружение может оказаться не в Армении, а в России, и завтра мы его увидим на линии фронта в российских войсках. Это по всей вероятности,

– предположил военный эксперт.

Олег Жданов о политике Франции: смотреть видео

Беспокойство Израиля

С другой стороны, дополнил Жданов, что французская помощь Армении беспокоит Израиль. Поскольку это все направлено против Азербайджана для урегулирования, как считают политики Франции, конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

"Хотя Азербайджан считает, что осталось подписать мирный договор и никакого конфликта больше нет – эта территория принадлежит Азербайджану и является его частью. Израиль обеспокоился позицией Франции, потому что Азербайджан является партнером Израиля по закупке вооружения в военно-технической сфере. Поэтому ситуация сложна с Францией и ее двойная позиция не внушает надежд", – резюмировал военный эксперт.

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