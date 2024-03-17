Россияне будут считать каждую: авиаэксперт объяснил, насколько мощные французские авиабомбы
Франция пообещала каждый месяц предоставлять Украине 50 авиабомб и уже это делает. В сети даже появились фото, которые подтверждают, что бомбы есть на подвесах наших самолетов.
В целом идея создания такого оружия не нова. По этому 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, добавив, что в отличие от российских КАБов, французские авиабомбы имеют ряд преимуществ.
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Какие особенности авиабомб
Для россиян это станет ощутимым вызовом, ведь в бомбах есть разные системы наведения. Об их создании задумывались еще в 2000 году. Тогда уже были средства, которыми наносили удары, но не всегда была возможность подлететь очень близко к цели. Тогда возник вопрос, как правильно сбрасывать их на головы противников.
Далее придумали то, что россияне сейчас называют модуль управления, французы – AASM, а американцы – JDAM. Но у них всех одна идея – сделать модульную конструкцию, где можно было бы обеспечить функцию полета, управления и наведения и функцию поражения,
– рассказал авиационный эксперт.
Каждая страна сделала это по-своему. Например, американская и французская системы отличаются по стоимости почти в пять раз. Ведь у американцев JDAM достаточно дешевый, а у французов все получилось дороже.
Главное то, что авиабомба летает на те же 50 – 70 километров, но точность пораженности этой бомбы или ракеты достигает одного метра, поэтому я и говорю, что россияне будут считать каждую из них,
– отметил Константин Криволап.
Например, российские КАБы не имеют такой точности. Бывают случаи якобы прицельного попадания, но предсказать их трудно. А в западных бомбах точно говорится о 1 метре. То есть 50% средств, которые сбросили по целям, будут попадать в этот диаметр.
Россия ежедневно обстреливает Украину КАБами
- От ежедневных обстрелов страдает Харьковская область. Оккупанты 14 марта снова обстреляли область. Они сбросили управляемую авиационную бомбу на жилой двухэтажный дом в Волчанске. В результате атаки здание в самом центре города разрушено до основания. К счастью, погибших нет, но один человек был ранен.
- Россияне 8 марта сбросили КАБы на Сумщину. Днем ранее враг обстрелял областной центр. Под его удар попала больница, помещение школы, водоканал. Известно о почти 30 раненых и двух погибших.
- Регулярные обстрелы КАБами фиксируют и на Херсонщине. Там 8 марта враг цинично ударил сначала авиабомбами, а затем обстрелял город из артиллерии. Под завалами оказались люди, которых не могли освободить из-за плотного огня. В пропагандистских каналах оккупанты назвали этот обстрел "праздничным салютом".