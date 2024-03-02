Франция передаст авиабомбы Hammer: что это за оружие и как ВСУ могут его использовать

Франция обеспечит ВСУ авиабомбами AASM Hammer, которые могут быть адаптированы для самолетов Су-24 и МиГ-29. Украина должна получить в 2024 году не менее 300 таких бомб.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко, отметив, что французы должны передавать ежемесячно около 50 авиабомб. Важно, что эти бомбы подходят не только для советских самолетов, а также для французских и американских F-16.

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Имеет дополнительный двигатель

Hammer является полным аналогом российских бомб, но не примитивных, а УПАБ-1500. Они имеют калибр от 250 до 1000 килограммов. В отличие от российских бомб у них есть дополнительный небольшой твердотопливный ракетный двигатель.

Благодаря этому двигателю, авиабомбы Hammer можно использовать даже с самолетов штурмовой авиации,

– отметил авиационный эксперт.

Украина имела на вооружении американские крылатые бомбы JDAM-ER – аналог российских УПАБ. Однако использовать их мы не могли, потому что такую бомбу сбрасывают с расстояния 30 – 40 километров, а российские зенитно-ракетные комплексы, в частности С-400, способны поражать самолеты на расстоянии до 200 километров.

Мы имели возможность сбросить бомбу, но каждый раз самолет мог быть поражен российскими зенитными ракетами. Не было смысла рисковать,

– объяснил он.

Относительно французских авиабомб Hammer, которые имеют дополнительный двигатель, они полетят на расстояние 20 километров, если их сбрасывать даже с малых высот – 300 – 500 метров.

"Тогда мы этими бомбами сможем работать по российским линиям обороны. А вот по российским тылам – вряд ли, потому что будет рискованно использовать самолеты, которые будут сбрасывать эти бомбы", – подчеркнул Валерий Романенко.

AASM Hammer Это высокоточные бомбы, которые имеют специальный комплект, существенно увеличивающий их дальность и точность. Комплект состоит из двух частей. Хвостовая часть может быть оснащена твердотопливным реактивным двигателем, а носовая есть в трех версиях: только спутниковая, или с добавлением тепловизионной или полуактивной лазерной системы самонаведения. Бомба имеет дальность использования – более 70 километров.

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