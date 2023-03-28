Для контрнаступления ВСУ: Франция удвоит поставку Украине снарядов калибра 155 миллиметров

Франция продолжает поддерживать Украину в войне с Россией, в частности, предоставляя Вооруженным Силам снаряды. Вместе с тем, как отметили в Париже, объемы такой помощи могут возрасти вдвое.

Европа отдает себе отчет, что для того, чтобы победить российских оккупантов, украинским защитникам нужно оружие. Наиболее быстро на войне заканчиваются запасы боеприпасов, поэтому их снабжение требует особой интенсификации. Очевидно, такого же мнение придерживается глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню, интервью с которым 28 марта обнародовало издание Le Figaro.

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Помощь будет удвоена

Как констатировал Лекорню, Париж удвоит количество отправляемых в Украину снарядов калибра 155-миллиметров до 2 тысяч в месяц. Полезны они будут для наших защитников, в частности, во время контрнаступательных операций.

Париж будет поставлять наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удваиваем поставки 155-миллиметровых снарядов до 2 тысяч в месяц с конца марта,

– сказал он.

Заметим, что украинские военные используют боеприпасы 155-миллиметрового калибра, скажем, во французских гаубицах Caesar и немецких – Pz 2000.

Поддержка от партнеров: кто еще отправит ВСУ снаряды