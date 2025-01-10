Критик Меркель и Шольца: кто такой Фридрих Мерц, что говорил об Украине и когда станет канцлером

Уже в феврале 2025 года в Германии состоятся парламентские выборы и практически гарантированно сменится федеральный канцлер. Сейчас эксперты, СМИ и социология едва ли не единодушно прогнозируют, что им станет 69-летний Фридрих Мерц. Кто это такой и чего от него ждать Украине – рассказывает 24 Канал.

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Молодые годы, дед и отец нацисты и скелеты в шкафу

Фридрих Мерц родился 11 ноября 1955 года в городке Брилон, что в земле Северный Рейн-Вестфалия. Он был старшим из четырех детей местного юриста Иоахима Мерца. Дед политика по материнской линии Йозеф Пауль Совиньи был мэром Брилона с 1917 по 1937 годы, а еще имел полное традиционное для того времени комбо – с 1933-го был членом СА (нацистские "Штурмовые отряды"), а с 1938-го – членом нацистской партии.

Сейчас большинство справочников подают как наиболее интересный факт о деде Мерца то, что он переименовал центральную улицу Брилона на Адольф-Гитлер-штрассе. Впоследствии Фридрих Мерц заявит, что ничего об этом не знал. В современной Германии в таких случаях принято отводить глаза и делать вид, что веришь тому, кто такое говорит.

Отец Мерца до начала карьеры в юриспруденции также служил Гитлеру. В 1941-м году 17-летним юношей он был призван в Вермахт и воевал на Восточном фронте. Там же попал в плен, где провел 4 года. Это спасло ему жизнь, а также познакомило немного ближе с коммунизмом и перековало Мерца-старшего из сторонника национал-социализма на сторонника демократии.



После возвращения из плена он откроет в Брилоне адвокатскую практику, а впоследствии станет местным судьей. Также Йоахим Мерц будет активным членом новой ХДС, то есть христианских демократов.

Мерцы были ревностными католиками и такими же воспитали своих детей. Таким образом, можно сказать, что странная для наших времен набожность Мерца и его преданность ХДС – это наследственная черта. Впрочем, так было не всегда (об этом чуть дальше).

Несмотря на то, что семья Фридриха Мерца была состоятельной, детство его счастливым не назовешь. Юноша постоянно болел, больше всего его донимал туберкулез, из-за которого он был вынужден провести полгода в клинике. К счастью, болезнь отступила и позволила Фридриху получить образование и не чувствовать себя аутсайдером.

Он учился в гимназии в родном Брилоне, но вынужден был оставить ее из-за, так сказать, проблем с дисциплиной. Это было начало 1970-х и юноша увлекся популярной в то время рок-культурой – отрастил длинные волосы ("хаера" не избежал даже ныне облысевший Олаф Шольц, что и говорить о Мерце), создал собственную группу и гонял по городу на байке. После рок-концерта в школьной столовой Мерца из учебного заведения "попросили" и учиться пришлось в соседнем Рютене.



Фридрих Мерц / Фото Sepp Spiegl / IMAGO

Далее была военная служба в Бундесвере, где Фридрих Мерц выучился на артиллериста и получил звание унтер-офицера. Он планировал и дальше строить военную карьеру, но этим планам помешала травма колена.

Поэтому Фридрих, который к тому времени уже "вымахал" чуть ли не до 2 метров (198 сантиметров роста), оставляет Бундесвер и поступает в 1976 году на юрфак в престижном Боннском университете, продолжая таким образом отцовское дело.

Далее свое обучение Мерц продолжил в университете Марбурга как стипендиат Фонда Конрада Аденауэра. При этом Мерц продолжал "хипповать". По его словам, увлечение роковой субкультурой удалось усыпить только после женитьбы и рождения первого ребенка.

К тому времени он уже был довольно известным активистом молодежного крыла ХДС и активно интересовался политикой. В 1980 году студент-юрист стал председателем Молодежного союза ХДС, зафиксировав появление новой звезды в немецкой политике.

По окончанию учебы Мерц в 1982 – 1985 проходил юридическую практику в земельном суде Саарбрюккена, а после сдачи государственного юридического экзамена стал судьей. Но после завершения испытательного срока оставил госслужбу и перешел в частный сектор, где как юрисконсульт работал в Немецкой ассоциации химической промышленности (VCI) в Бонне и Франкфурте-на-Майне.

Начало политической карьеры, дружба и конкуренция с Меркель

В 1989 году успешный юрист и перспективный политик делает неожиданный шаг – он избирается в Европарламент, хотя в то время в Германии считалось, что это лучшее место для политической пенсии, а не для старта карьеры.



"Вместе в Европу – вместе с Фридрихом Мерцем" – агитационный плакат кандидата в евродепутаты, 1989-й год / Фото Wikipedia Commons

Тем не менее Фридрих Мерц этот стереотип опроверг и вернулся за 5 лет из Страсбурга с солидным багажом и большим опытом. Стоит отметить, что вернулся фактически в другое государство – объединенную Германию, которая в середине 1990-х переживала экономический бум.

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Приобретенный политический капитал Мерц инвестировал в борьбу за лидерство в ХДС и достиг на этом поприще значительных успехов. Этому способствовала волна обновления самого ХДС и ее баварского союзника ХСС. Многолетний канцлер Германии и лидер христианских демократов Гельмут Коль в конце 90-х ушел на пенсию (под давлением обвинений в коррупции) и дал "дорогу молодым".

Под "молодыми" подразумевались именно Мерц, а также фаворитка герра Гельмута из бывшей ГДР – Ангела Меркель. Обоим тогда было уже за 40, но для немецкой политики это молодость.



Лидер фракции ХДС Фридрих Мерц и председатель ХДС Ангела Меркель, 2002-й год / picture-alliance / dpa / U. Baumgarten

В 1998-м Мерц стал вице-председателем партии, а еще через полтора года возглавил фракцию ХДС в Бундестаге. Предыдущий руководитель Вольфганг Шойбле вынужден был снять свою кандидатуру по тем же "финансовым причинам", которые отправили на пенсию Коля, поэтому Мерца избирали на безальтернативной основе.

В парламенте Мерц показал себя как блестящий оратор и интеллектуал, но, похоже, был слишком умным и циничным. Он не оставлял оппонентам никаких шансов во время полемики, а это в немецкой политике 2000-х считалось моветоном. Бал правили такие, как Коль и Меркель, которые буквально за несколько минут речи могли усыпить любого.

Мерц был другим, он не искал компромиссов и всегда выглядел высокомерно. Это сыграло с ним шутку – ХДС выбрал лидером не его, а уже упомянутую Меркель.



Ангела Меркель и Фридрих Мерц в январе 2000 / Фото IMAGO / photothek

Кстати, за высокомерие не любят Мерца до сих пор. Его личный рейтинг одобрения среди немцев сейчас ниже, чем рейтинг ХДС/ХСС. То есть в 2025 немцы собираются голосовать не за персоналию, а за ценности.

Мерц и Меркель в 2001 году / Фото Roberto Pfeil/AP

На многочисленных фото тех времен Меркель и Мерц искренне улыбались друг другу, однако на самом деле между ними шла настоящая "аппаратная" война за лидерство. Победителем в борьбе за власть в ХДС вышла фаворитка Коля Ангела Меркель, а Мерц сначала отошел в тень, а впоследствии вообще оставил политику в 2009-м. Но не потерялся.

Мерц начал работать в адвокатской фирме в Дюссельдорфе, а его политические связи позволили войти в наблюдательные советы ведущих немецких компаний. В частности, он входил в правление Commerzbank и инвестиционного гиганта BlackRock.

Благодаря работе в частном секторе Мерц стал очень богатым человеком с официальными ежегодными доходами около миллиона евро.

Новый старт для Фридриха Мерца

Как только Меркель в конце 2018 года объявила, что уходит на пенсию, Фридрих Мерц, словно тот джин из лампы, мгновенно снова появился не политическом небосклоне Германии и заявил о своих претензиях на лидерство в ХДС. Впрочем, и вторая попытка оказалась неудачной – Мерц проиграл фаворитке Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая позиционировала себя как "мини-Меркель" и даже подражала ее стиль.

Но повторить путь Меркель она не смогла и уже через полтора года ушла с должности после громкого скандала в Тюрингии, где на местных выборах ХДС зачем-то объединилась с "Альтернативой", нарушив неписаное правило “санитарного кордона”, то есть табу на политические союзы с неонацистами.

У Мерца появился новый шанс, но на выборах председателя ХДС 2021 года снова победил не он, а Армин Лашет. Этого господина наконец догнал "наследство Меркель". Потому что оказалось, что все "немецкое чудо", оператором и архитектором которого считалась Меркель, было пшиком.

За ним не стояли системные реформы, а только дешевый российский газ. Вероятно, в обмен на политические уступки Путину и фактически игру на его стороне. Меркель этого не признает и до сих пор, даже сейчас на страницах собственных мемуаров пытается убеждать, что все делала правильно, просто оно так как-то само получилось. Впрочем, с годами, что прошли, мы видим, что это не так.



Дешевый газ загнал Германию в глубокий кризис и не подготовил к настоящему.

В итоге наиболее мощная экономика субконтинента оказалась в очень затруднительном положении. Мощные промышленные производства внезапно оказались хронически неэффективными, традиционно качественные немецкие товары – не конкурентными в глобализированном мире.

Инфраструктура устаревшей, а иногда отсталой (с регулярных опозданий немецких поездов во время Евро-2024 смеются даже в Украине), а отсталость почты и тотальное отсутствие банкоматов просто шокирует.

К этому стоит добавить буквально "преступный" отказ Меркель от собственных АЭС (это популистское решение, принятое якобы под впечатлением катастрофы на японской Фукусиме, сделало ФРГ заложником Москвы и еще больше ухудшило экономику). А также непродуманное приглашение миллионов беженцев с Ближнего Востока, плана адаптации которых у правительства Меркель просто не было.



Поэтому они камнем легли на федеральный бюджет и не только нанесли болезненный удар по социалке, но и способствовали росту антимигрантских настроений и популярности "простых решений" в лице ультраправой "Альтернативы для Германии".

Следствием стал провал ХДС на выборах и переход в оппозицию. Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц, который возглавил так называемую "коалицию светофора" – союз социал-демократов, зеленых и Свободной демократической партии. У этих сразу все пошло не по плану, и главным виновником стали сначала пандемия COVID-19, а впоследствии – полномасштабное российское вторжение в Украину и необходимость жестко реагировать на него.

Главный критик Шольца и сторонник Украины

Проблемы, заложенные Меркель, еще больше вылезли наружу, и правительство Шольца быстро превратилось в правительство камикадзе. Для критиков правительственной работы наступили золотые времена, потому что куда не стреляй – попадешь.

Фридрих Мерц воспользовался этой возможностью лучше всего. К тому времени он с третьей попытки наконец стал лидером ХДС (на выборах в январе 2022 года за него проголосовали 94,6% (!) делегатов) и был признанным лидером парламентской оппозиции. В мае 2024 года Мерц так же без проблем переизбрался на свой пост.

Показательно, что Меркель съезд ХДС демонстративно проигнорировала. Неудивительно, ведь Мерц сейчас делает все, чтобы очистить партию от нее.

Но боролся он не только с прошлым. Мерц стал последовательным и очень въедливым критиком Шольца, он регулярно устраивал канцлеру "прожарку" и справедливо упрекал его за осторожность, а точнее – нерешительность и вялость. Это выглядит действительно как парадокс, но крупнейший по объемам помощи европейский союзник Украины благодаря нерешительности Шольца имеет реноме того, кто пасет задних.

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Пожалуй, больше всего это проявилось в вопросе предоставления Украине ракет Taurus. То, что Франция и Великобритания уже давно сделали (и забыли), Шольц вяло крутит и сбивает с пути. То же самое было и в начале вторжения – вспомните каски вместо летального оружия, отсутствие боеприпасов для "гепардов", страх предоставить "леопарды" и многое другое.

В итоге Германия дала Украине очень много и кое-где (касается систем ПВО) даже больше, чем могла, но все равно люди запомнят "нерешительную ливерную колбаску" и табу на Taurus.



Встреча Мерца и Зеленского в Киеве / Фото ОП

Мерц не такой, он уже пообещал решить вопрос с ракетами для Украины, при чем сделал это лично и в Киеве.

9 декабря 2024 (за неделю до того, как Бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру) Мерц прибыл в столицу Украины и имел очень плодотворную встречу с Владимиром Зеленским. На ней Мерц пообещал в случае своего избрания на канцлера увеличить помощь, а также изменить позицию Шольца по блокированию вступления Украины в НАТО.

Позиция нашей фракции четкая: мы хотим предоставить вашим Вооруженным Силам возможность достичь военных баз – не гражданского населения и инфраструктуры, а чтобы вы могли достичь именно целей, из которых ведется война против вашей страны. Я об этом несколько недель назад говорил в Бундестаге. Таким ограничением дальности вооружения мы вас заставляем воевать с одной рукой за спиной,

– заявил Фридрих Мерц, 9 декабря 2024 года.



Мерц в своей весовой категории, Киев, май 2022 года / Фото Niels Starnick / @_FriedrichMerz

Также Мерц посещал Киев весной 2022 года. Тогда политик также посетил столичные пригороды и воочию увидел страшные разрушения и последствия российских военных преступлений.

Это абсолютно бессмысленная война против мирных жителей: женщин, детей, стариков. Я потрясен,

– написал Мерц 3 мая 2022 года после увиденного в Ирпене.

Показательно, что Мерц посетил охваченную войной Украину раньше Шольца и президента Штайнмайера. Тогда 2 мая Шольц отказался ехать, потому что Украина отказала Штайнмайеру, который в то время еще не искупил собственную политику "путинферштеер". Именно тогда прозвучало легендарное "beleidigte Leberwurst spielen" от посла Украины в Берлине Андрея Мельника, после которого Германия наконец начала выходить из анабиоза.

Еще один показательный визит имел место в декабре 2023 года. Тогда президент Франции Макрон пригласил лидера оппозиции в Париж на личную аудиенцию без камер. Похоже, Макрон уже тогда "что-то" знал.

Каким канцлером будет Мерц

Сейчас социология и эксперты утвердительно говорят, что следующим канцлером будет именно Мерц. От него ждут отказа от "левого курса" предшественников Шольца и Меркель и возвращения ХДС и Германии к "правому центру".

Мерц является именно таким человеком. Классический консерватор он сейчас обещает наконец навести в Германии порядок. Это касается как экономики, так и вопросов миграции, точнее остановки ее хаотического характера и интеграции мигрантов в немецкое общество вместо превращения немецких городов в национальные гетто, как было во времена политики "открытых дверей", что ее начала Меркель в 2015 году.

За резкие заявления в адрес мигрантов Мерцу пришлось неоднократно извиняться. Кстати, критиковал он не только турок или сирийцев (называл "маленькими пашами"), но и украинцев – они, по его мнению, стали в Германии "социальными туристами".

Мы сейчас наблюдаем социальный туризм со стороны этих беженцев: в Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину,

– прямая цитата Мерца об украинцах, прозвучавшая в эфире Bild TV 26 сентября 2022 года.

Есть много критики относительно моих вчерашних комментариев о беженцах из Украины. Я сожалею об употреблении фразы "социальный туризм". Это было неточное описание проблемы, которая может наблюдаться в отдельных случаях... Я далек от того, чтобы критиковать беженцев из Украины, которым выпала нелегкая судьба. Если мой выбор слов воспринимается как оскорбительный, то приношу официальные извинения,

– Мерц в твиттере (ныне – Х) извиняется за резкие слова в адрес украинцев уже на следующий день.

Но даже такие скандальные слова играют на руку политику, ведь выбивают электоральные преимущества у ультраправых и размывают их поддержку среди немцев.

В экономике от нового канцлера ждут, что он снова сделает "Бундесмашину" эффективной и функциональной, потому что сейчас она просто не работает, а избиратели так хотят возвращения к "Старой доброй Германии". Мерц является сторонником неолиберальных взглядов, отстаивает уменьшение налогов и дерегуляцию, а также рост частного сектора.



Политик является автором мема "налоговая декларация на пивной подставке" – именно так, по его мнению, должна выглядеть финансовая отчетность.

Сейчас от него ждут чего-то подобного (точнее – второй попытки, потому что в 2004 году разработанную Мерцем налоговую реформу заблокировала Меркель), а некоторые СМИ, подражая политической черте, уже называют Мерца "немецким Трампом". Что ж, у двух политиков действительно немало общего – и кроме консервативных взглядов и любви к крепкому "словцу", это также и большой бизнес опыт.

Впрочем, эксперты говорят, что главным может быть отсутствие между Мерцом и Трампом негатива. Напомним, Шольц открыто поддержал демократов, за что получил от MAGA хорошую порцию хейта.



Зато к Мерцу даже не цепляется главный после Путина за пределами ФРГ фанат "Альтернативы для Германии" Илон Маск.

Мерц настаивает на возвращении всеобщей воинской обязанности и восстановлении уничтоженного в годы правления Меркель Бундесвера.

2% бюджетных расходов на оборону, по мнению политика, является необходимым минимумом, зато вызовы времени требуют даже большего.

Не просто так немецкая разведка предсказывает, что Путин нападет на НАТО до 2030-го. Мерц справедливо говорит, что Германия пока не готова и призывает исправить ситуацию.

Во внешней политике Мерц является сторонником евроатлантизма и жестким критиком России. Причем делал это, когда это не было мейнстримом. В частности, Фридрих Мерц был критиком проекта Путина – Меркель под названием "Северный поток-2", справедливо называя его угрозой безопасности в Европе.

Чем больше конфликт обостряется, тем больше вопрос приобретает внимание: действительно ли правильно, что мы строим этот трубопровод? Путину нужно знать, что мы будем по крайней мере думать над этой темой, если он продолжит это делать,

– Мерц в дни кризиса в Керченском проливе 30 ноября 2018 года на региональной конференции ХДС в Берлине задает правильные вопросы, когда большинство немцев считали "Северный поток" божьей благодатью.

Мерц справедливо говорит, что союзники Украины действовали "слишком поздно" и сделали "слишком мало". Поэтому сейчас он обещает забыть об осторожности Шольца и хочет наконец, чтобы Германия начала действовать решительно.

Также Мерц выдвинул идею создать контактную группу в составе Германии, Польши, Великобритании и Франции, чтобы сформировать общую позицию относительно справедливого для Украины окончания войны.

Сколько здесь реальности, а сколько предвыборной риторики, которую придется непременно калибровать после коалиционных переговоров, увидим уже скоро. Осталось дождаться 23 февраля 2025 года, результатов выборов и формирования новой коалиции.

Личная жизнь Фридриха Мерца

Мерц женился в 1981 году на своей подруге Шарлотте Гасс. Они познакомились на студенческом выпускном. По словам фрау Шарлотты, это была любовь с первого взгляда.



Фридрих Мерц с женой / Фото Fabian Sommer / Picture Alliance

В браке родилось трое детей – сын и две дочери. Мерц остается фанатом родной земли Северный Рейн – Вестфалия и принципиально живет в тамошнем городе Арнсберг. Жена является судьей местного суда, а сам Фридрих Мерц является избранным депутатом Бундестага от этого округа и большое внимание уделяет именно вопросам родного края.

В свободное от работы время Мерц с женой ходят в походы в горы и путешествуют на велосипедах. Их любимой локацией является озеро Тегернзее в Баварии, где у супругов есть собственный дачный коттедж.

Но за туризмом и велопутешествиями не забывает Мерц и о федеральных делах – для быстрого передвижения по Германии он использует частный самолет (который пилотирует сам), за что постоянно попадает под критику СМИ и различных активистов.

В частности, Мерцу постоянно напоминают его фразу, что он не является представителем высшего класса, а только верхнего слоя среднего. При этом в случае избрания он гарантированно станет самым богатым канцлером в истории ФРГ.



Фридрих Мерц прибыл на свадьбу тогдашнего министра финансов Германии Кристиана Линднера на своем частном самолете, июль 2022 года / Фото Dpa Picture Alliance / Alamy

Несмотря на критику Мерц принципиально не желает отказываться от своих привычек и стремится к тому, чтобы избиратели принимали его таким, какой он есть.

Мой маленький самолет потребляет меньше топлива, чем автомобили членов правительства,

– так Мерц отвечает критикам.

Как видим, эта стратегия, не сразу, с третьего раза, но принесла результат. Сейчас Фридрих Мерц возглавляет ХДС и, вероятно, вскоре станет бундесканцлером.