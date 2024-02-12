Потери – до 70%: в ВСУ рассказали о "мясных штурмах" врага на левом берегу Днепра

Российские оккупанты продолжают безрезультатные "мясные штурмы" на левобережье Днепра. При этом захватчики несут огромные потери в живой силе.

Наталья Гуменюк, начальница пресс-центра Сил обороны Юга, сообщила о критических потерях вражеских штурмовых групп, которые достигают до 70% личного состава. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир телеканала FREEДОМ.

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Вражеские штурмы не имеют результата

Гуменюк отметила, что враг не имеет предпосылок для создания дополнительных ударных группировок. По словам спикера, российское командование требует от своих войск системных атак на украинские позиции, несмотря на высокие потери.

Вражеские солдаты, избегая использования бронетехники, пытаются прорвать оборону украинских защитников, но – без успеха. Собственно, бронетехнику оккупанты не могут активно применить из-за того, что не имеют ее так много.

Враг постоянно формирует штурмовые группы, но их действия не приносят результата. Наши подразделения продолжают работу по укреплению позиций и, по возможности, зачистки территории для расширения плацдарма,

– заявила Гуменюк.

Отказ от использования бронетехники и высокий уровень информированности среди оккупационных войск о реальных потерях приводит к тому, что даже морская пехота, десантно-штурмовые войска и береговая охрана отказываются идти на штурмы без поддержки бронетехники, на которую установлено "командирское эмбарго".

Что происходит на фронте: последнее

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, украинские Вооруженные Силы ежедневно сталкиваются с беспрецедентными вызовами и жестокостью врага.

Важно, что 12 февраля 2024 года – это уже семьсот девятнадцатые сутки войны. Наше государство продолжает отстаивать свою территориальную целостность и суверенитет. А Кремль не оставляет попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Российские войска нарушают международное гуманитарное право, прибегая к тактике террора против гражданского населения. В частности, противник наносит ракетные обстрелы и авиационные удары по городам. Это приводит к многочисленным жертвам среди невинных людей и разрушениям инфраструктуры.

По информации Генерального штаба от 12 февраля, в течение суток произошло 100 боевых столкновений, враг нанес 4 ракетных и 110 авиационных ударов, а также 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Украинские военные показывают несокрушимость и героизм, отражая многочисленные атаки на разных направлениях фронта. Собственно, защитники отбили 23 атаки в районе Авдеевки и 32 атаки на Марьинском направлении.

А вот общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года до 12 февраля 2024 года составляют примерно: 395 990 человек, 6416 танков, 11 977 боевых бронированных машин, 9 481 артиллерийская система.

Ситуация на левобережье Днепра остается напряженной, но контролируемой благодаря Силам обороны. Попытки противника прорвать оборону сталкиваются с достойным сопротивлением, а потери оккупантов только растут с каждым днем.