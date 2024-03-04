Некогда сидеть дома, – в Минобороны обратились к мужчинам призывного возраста

В Минобороны признают проблемы с личным составом на фронте. Там говорят, что гражданские мужчины мобилизационного возраста должны принять тот факт, что им надо встать и пойти защищать страну.

Последние полгода в украинском обществе и власти неоднократно поднимали вопрос дополнительной мобилизации. В частности, сам президент страны отмечал, что военные просят его мобилизовать еще полмиллиона человек.

Смотрите также Количество министерств в Украине хотят сократить на треть

"Это трагедия"

По словам советника Минобороны по вопросам комплектования Алексея Бежевца, ситуация с личным составом на фронте действительно критическая. Он отметил, что мужчины призывного возраста должны смириться с тем, что каждому из них придется взяться за оружие, "потому что некогда сидеть дома".

Вполне возможно, что россияне вскоре пойдут гораздо ближе, если их никто не остановит,

– сказал Бежевец.

Чиновник Минобороны отметил, что кроме недостатка снарядов и оружия, сильно ощутима нехватка личного состава. И это, по его словам, "трагедия".

Бежевец уверен, что страна имеет будущее до тех пор, пока есть люди, которые готовы умирать и убивать за нее.

В то же время чиновник признал, что несмотря на экзистенциальную угрозу существованию Украины, многие гражданские ее не осознают.

Напомним, что осенью Минобороны начало проект рекрутинга в ВСУ. Он имеет целью поощрить мужчин присоединяться к армии. В частности, проект позволяет призывникам самостоятельно выбрать профессию, подразделение и часть, в которой они хотят служить.

Дополнительный призыв: быть или не быть

The Washington Post, который собственно цитировал Бежевца, написал, что украинская власть до сих пор не решила проблему мобилизации. Она вызвала немало разногласий как в обществе, так и между чиновниками.

Комментируя вероятность дополнительного призыва в полмиллиона человек, Зеленский сказал, что не видит для этого возможностей. Ведь нужны люди в тылу, которые бы поддерживали экономику и армию. По его словам, 5 – 6 налогоплательщиков обеспечивают одного бойца.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что перед новым Главкомом Александром Сырским стоит решение вопроса мобилизации. По его словам, из уже одного миллиона мобилизованных украинцев непосредственное участие в боевых действиях принимали только 300 тысяч человек. Как использовать остальных, должен сказать главнокомандующий.

Между тем военные в дальнейшем отмечают катастрофическую нехватку людей. Они отмечают, что многие мобилизованные находятся на фронте уже второй год без демобилизации, они истощены, их надо кому-то заменить.

Так, командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады, Алексей Тарасенко заявил, что в ВСУ очень сильно ждут "свежего пополнения". По словам Тарасенко, средний возраст солдат в армии составляет более 40 лет. Поэтому не хватает именно молодых и здоровых ребят, которые могли бы качественно усилить подразделения.

Новый командир "Волков да Винчи" Сергей Филимонов назвал минимальное количество людей, которых надо еще мобилизовать, без которых Украина просто не сможет выстоять. По его мнению, это еще 250 тысяч солдат.