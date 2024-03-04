Останні півроку в українському суспільстві і владі неодноразово порушували питання додаткової мобілізації. Зокрема, сам президент країни зазначав, що військові просять його мобілізувати ще пів мільйона осіб.

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"Це трагедія"

За словами радника Міноборони з питань комплектування Олексія Бежевця, ситуація з особовим складом на фронті справді критична. Він наголосив, що чоловіки призовного віку повинні змиритися з тим, що кожному з них доведеться взятися за зброю, "бо нема коли сидіти вдома".

Цілком можливо, що росіяни незабаром підуть набагато ближче, якщо їх ніхто не зупинить,

– сказав Бежевець.

Посадовець Міноборони зазначив, що крім нестачі снарядів і зброї, сильно відчутний брак особового складу. І це, за його словами, "трагедія".

Бежевець упевнений, що країна має майбутнє до тих пір, поки є люди, які готові вмирати і вбивати за неї.

Водночас чиновник визнав, що попри екзистенційну загрозу існуванню України, багато цивільних її не усвідомлюють.

Нагадаємо, що восени Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ. Він має на меті заохотити чоловіків приєднуватися до війська. Зокрема, проєкт дає змогу призовникам самостійно обрати професію, підрозділ і частину, в якій вони хочуть служити.

Додатковий призов: бути чи не бути

The Washington Post, який власне цитував Бежевця, написав, що українська влада досі не вирішила проблему мобілізації. Вона викликала чимало розбіжностей як у суспільстві, так і між урядовцями.

Коментуючи ймовірність додаткового призову у пів мільйона осіб, Зеленський сказав, що не бачить для цього можливостей. Адже потрібні люди в тилу, які б підтримували економіку і армію. За його словами, 5 – 6 платників податків забезпечують одного бійця.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перед новим Головкомом Олександром Сирським стоїть вирішення питання мобілізації. За його словами, з вже одного мільйона мобілізованих українців безпосередню участь у бойових діях брали лише 300 тисяч людей. Як використати решту, має сказати головнокомандувач.

Тим часом військові надалі наголошують на катастрофічній нестачі людей. Вони зазначають, що чимало мобілізованих перебувають на фронті вже другий рік без демобілізації, вони виснажені, їх треба комусь замінити.

Так, командир батальйону 5-ої окремої штурмової бригади, Олексій Тарасенко заявив, що у ЗСУ дуже сильно чекають на "свіже поповнення". За словами Тарасенко, середній вік солдатів в армії становить понад 40 років. Тому бракує саме молодих і здорових хлопців, які могли б якісно посилити підрозділи.

Новий командир "Вовків да Вінчі" Сергій Філімонов назвав мінімальну кількість людей, яких треба ще мобілізувати, без якої Україна просто не зможе вистояти. На його думку, це ще 250 тисяч солдатів.