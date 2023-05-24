В России инженера промышленно-оборонного комплекса обвиняют в госизмене
Инженера промышленно-оборонного комплекса задержали прямо посреди улицы в Ростове-на-Дону. Его обвиняют в государственной измене и передаче данных украинским спецслужбам.
Оккупанты убеждают, что инженер передавал информацию о ПВО и количественном составе российских войск в городе с февраля по апрель 2023 года. Об этом сообщили российские СМИ, передает 24 Канал.
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Что известно о задержании инженера
Инцидент по задержанию работника оборонного комплекса в Ростове произошел 24 мая. Местные телеграмм-каналы опубликовали видео, на котором видно, как по улице подъезжает автомобиль, и двое мужчин валят инженера на землю.
Задержание российского инженера / Видео по российским каналам
Напомним, что недавно ФСБ задержала в Крыму группу россиян и украинцев, которые якобы планировали устроить теракт. В российских спецслужбах в этом обвинили ГУР, однако в несуразную постановку с якобы "задержанием" украинских разведчиков не поверили даже сами россияне.
Чем "отличилась" российская ФСБ весной
- Военный эксперт Роман Свитан считает, что атака дроном на Кремль, в которой Россия обвинила ВСУ, может быть провокацией от ФСБ. Он убежден, что в таком случае это сделано для того, чтобы нанести массированный удар по Украине и оправдать его "ответом" на "украинскую диверсию".
- В апреле в России произошла масштабная утечка информации о силовиках-оккупантах, и ФСБ в поисках "изменников" наведалась с проверками также и в московскую полицию. Во время обысков служба безопасности изъяла немало документации и компьютерной информации.
- Но ФСБ занимается не только проверками своих же коллег, но и вербовкой бывших боевиков ИГИЛ на войну с Украиной. В обмен на уменьшение срока заключения у них требуют снова ехать воевать. Но начали такую вербовку российские спецслужбы не с начала полномасштабного вторжения, а с 2019 года.