США предоставили России письменный ответ по поводу "гарантий безопасности": все, что известно

Еще в декабре 2021 года МИД России выдвинул так называемые требования по "гарантиям безопасности". В документах, которые предложила Москва, были ультиматумы по поводу нерасширения НАТО. 26 января Вашингтон передал свой письменный ответ.

Доставил в Москву ответ Вашингтона посол США в России Джон Салливан. Это подтвердили, как в МИДе России, так и в Госдепе США.

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Текст "письменного ответа" не обнародовали

Сам текст документа не был обнародован. В Вашингтоне выразили надежду, что этого не сделает Москва. По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, позиции согласовывали с союзниками, в том числе с Украиной.

Кратко о содержании "письменного ответа" США:

в документе говорится о серьезном дипломатическом пути, если Москва его выберет;

США, союзники и партнеры обеспокоены действиями России, подрывающими безопасность;

также там – принципиальная и прагматичная оценка беспокойств, которые вызвала Россия;

содержит предложения США в областях, в которых стороны могут найти общий язык.

Мы рассмотрели возможность взаимных мер прозрачности по размещению позиций в Украине, а также меры по увеличению доверия относительно военных учений и маневров в Европе,

– заявил Блинкен.

Отметим, что Энтони Блинкен подчеркнул, что не прочь еще раз встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Цель – обсудить реакцию России. Такой разговор, по мнению главы Госдепа, может состояться уже в ближайшие дни.

Что пишут о тексте ответа американские СМИ

Американские издания ранее высказывали предположение, что никакого сюрприза в документе не будет. Мол, Вашингтон выложит предложения по дальнейшему развитию, однако о вступлении в НАТО Украины не пойдет речь.



Уже после того, как ответ был передан, медиа подчеркнули, что там идет речь о Американские издания ранее высказывали предположение, что никакого сюрприза в документе не будет. Мол, Вашингтон выложит предложения по дальнейшему развитию, однако о вступлении в НАТО Украины не пойдет речь.Уже после того, как ответ был передан, медиа подчеркнули, что там идет речь о взаимном ограничении ядерных вооружений . Россия не получит права вето на расположение войск в странах Альянса. Стороны могут обязаться проводить учения вдали от границ друг друга.

Как на ответ Вашингтона отреагировали в Москве

Все здесь Россия отреагировала на "гарантию безопасности": обещает ответ и консультации с Китаем.

В Москве подтвердили, что "письменный ответ" от Вашингтона получили. В государстве-агрессоре выглядят недовольными тем, что прочли в документе. Свой ответ Соединенным Штатам обещают через несколько дней. Также Россия последовала примеру США и тоже хочет посоветоваться с союзниками – например, Китаем. Об этом заявил депутат Совета федераций Владимир Джабаров.

Ответная реакция Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина получила документ от Вашингтона еще до того, как его направили России. Никаких претензий и замечаний у Киева нет.

Важно, что США остаются в тесных контактах с Украиной до и после контактов с Россией. Без Украины нет решений по Украине. Золотое правило,

– написал Кулеба в твиттере.

Чего требует Россия в "гарантиях безопасности" и как реагирует Запад:

В декабре 2021 года в российском МИДе обнародовали так называемые "гарантии безопасности" в НАТО.

Кремль требует юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. Главное условие – не принимать в Альянс Украину и Грузию.

10 января о "гарантиях безопасности" состоялись переговоры между США и Россией, 12 января - между НАТО и Россией, 13 января - между ОБСЕ и Кремлем. После них в России снова начали сетовать, что Штаты не дали письменных ответов на эти "гарантии" и потребовали их.

Запад констатирует, что никто не может диктовать условия и подвергать сомнению политику "открытых дверей" НАТО.

США учли позицию Украины в ответе на ультиматум России: смотрите в видео