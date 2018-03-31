Гарри Каспаров призвал бойкотировать ЧМ-2018 в России

Бывший шахматист Гарри Каспаров, который является чемпионом мира, призвал политиков к бойкоту чемпионата мира по футболу-2018, который летом пройдет в России.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я, как правило, выступаю против бойкота спортивных событий на этой стадии, поскольку это, на мой взгляд, наказывает исключительно спортсменов. Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые осуществляет руководство России", – сказал Каспаров.

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Свое мнение он аргументировал отравлением в Британии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Отметим, что Каспаров сегодня является политиком и находится в оппозиции к российской власти.

К слову, к бойкоту ЧМ-2018 могут присоединиться политики и официальные лица таких стран, как Польша, Австралия, Япония, Швеция и Дания. Церемонию открытия турнира пропустит президент Польши Анджей Дуда.