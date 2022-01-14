Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила о том, что стоит оставить политику политикам, а факты – следователям. Соответствующее заявление обнародовали на брифинге 14 января.

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Татьяна Сапьян вспомнила, что согласно законодательству, подозреваемый обязан прибывать по вызову к следователю, прокурору, следственному судье и в суд. В ГБР рассказали, что:

  • органы следствия ждут возвращения Петра Порошенко для проведения процессуальных действий;
  • уклонение пятым президентом от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд, может расцениваться как один из рисков, что даст основания следственному судье для принятия решения "о применении более строгой меры пресечения".

В ведомстве заявили, что речь идет о соревновательном уголовном процессе, который четко регламентирован Уголовным процессуальным кодексом.

Сторона защиты, вместо реализации своих процессуальных прав, пытается провести процесс, перевести его в политическую плоскость и манипулировать общественным мнением,
– заверили в ГБР.

В ведомстве призвали защиту действовать исключительно в процессуальной плоскости.

Кстати, Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января утром. В частности он прилетит в аэропорт "Жуляны" из Варшавы.

В ГБР и раньше заявляли, что из-за бегства Петра Порошенко за границу будут просить наиболее жесткую меру пресечения. Так как политик уклонился от явки в суд и "уехал в неизвестном направлении".

Сам Петр Порошенко приобрел билеты из Украины 17 декабря 2021 года. Перед тем ГБР возле парламента пыталось вручить политику подозрение. Однако он фактически скрылся на авто.

В ГБР заявили, что политик приобрел билеты уже после попытки вручения ему повестки, а не заранее, как уверяли адвокаты.

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