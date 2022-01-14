Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила о том, что стоит оставить политику политикам, а факты – следователям. Соответствующее заявление обнародовали на брифинге 14 января.
К теме Юристка рассказала о возможности задержания Порошенко по прибытии в Украину
В ГБР заявили, что защита Порошенко пытается политизировать дело
Татьяна Сапьян вспомнила, что согласно законодательству, подозреваемый обязан прибывать по вызову к следователю, прокурору, следственному судье и в суд. В ГБР рассказали, что:
- органы следствия ждут возвращения Петра Порошенко для проведения процессуальных действий;
- уклонение пятым президентом от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд, может расцениваться как один из рисков, что даст основания следственному судье для принятия решения "о применении более строгой меры пресечения".
В ведомстве заявили, что речь идет о соревновательном уголовном процессе, который четко регламентирован Уголовным процессуальным кодексом.
Сторона защиты, вместо реализации своих процессуальных прав, пытается провести процесс, перевести его в политическую плоскость и манипулировать общественным мнением,
– заверили в ГБР.
В ведомстве призвали защиту действовать исключительно в процессуальной плоскости.
Кстати, Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января утром. В частности он прилетит в аэропорт "Жуляны" из Варшавы.
В ГБР и раньше заявляли, что из-за бегства Петра Порошенко за границу будут просить наиболее жесткую меру пресечения. Так как политик уклонился от явки в суд и "уехал в неизвестном направлении".
Сам Петр Порошенко приобрел билеты из Украины 17 декабря 2021 года. Перед тем ГБР возле парламента пыталось вручить политику подозрение. Однако он фактически скрылся на авто.
В ГБР заявили, что политик приобрел билеты уже после попытки вручения ему повестки, а не заранее, как уверяли адвокаты.
Коротко о деле в отношении Петра Порошенко
- 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. По данным следователей ГБР, в 2014 – 2015 годах Порошенко использовал свои полномочия, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР и по требованию России он подписал контракт на поставки угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса.
- 23 декабря 2021 года политика вызвали на допрос в ГБР. Однако он в видеообращении заявил, что вместо него придут адвокаты. Дело Порошенко называет сфабрикованным.
- Защита политика – Илья Новиков и Игорь Головань – пришла в ГБР и заявила, что сделали это, чтобы начать диалог.
- 24 декабря СМИ написали, что Офис генпрокурора хочет арестовать Порошенко и назначить залог в размере 1 миллиарда долларов.
- Печерский суд заявил, что не получал ходатайство о задержании Порошенко.
Большое возвращение Порошенко / Дело Татарова закрыли – смотрите видео