Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила о том, что стоит оставить политику политикам, а факты – следователям. Соответствующее заявление обнародовали на брифинге 14 января.

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В ГБР заявили, что защита Порошенко пытается политизировать дело

Татьяна Сапьян вспомнила, что согласно законодательству, подозреваемый обязан прибывать по вызову к следователю, прокурору, следственному судье и в суд. В ГБР рассказали, что:

органы следствия ждут возвращения Петра Порошенко для проведения процессуальных действий;

для проведения процессуальных действий; уклонение пятым президентом от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд, может расцениваться как один из рисков, что даст основания следственному судье для принятия решения "о применении более строгой меры пресечения".

В ведомстве заявили, что речь идет о соревновательном уголовном процессе, который четко регламентирован Уголовным процессуальным кодексом.

Сторона защиты, вместо реализации своих процессуальных прав, пытается провести процесс, перевести его в политическую плоскость и манипулировать общественным мнением,

– заверили в ГБР.

В ведомстве призвали защиту действовать исключительно в процессуальной плоскости.

Кстати, Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января утром. В частности он прилетит в аэропорт "Жуляны" из Варшавы.

В ГБР и раньше заявляли, что из-за бегства Петра Порошенко за границу будут просить наиболее жесткую меру пресечения. Так как политик уклонился от явки в суд и "уехал в неизвестном направлении".

Сам Петр Порошенко приобрел билеты из Украины 17 декабря 2021 года. Перед тем ГБР возле парламента пыталось вручить политику подозрение. Однако он фактически скрылся на авто.

В ГБР заявили, что политик приобрел билеты уже после попытки вручения ему повестки, а не заранее, как уверяли адвокаты.

Обратите внимание! 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество Петра Порошенко, однако ему разрешили им пользоваться. По данным издания "Слидство.Инфо", Петр Порошенко перед арестом имущества переписал корпорацию Roshen на сына. Forbes оценивает кондитерское состояние в 1,1 миллиарда долларов.

Коротко о деле в отношении Петра Порошенко

20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. По данным следователей ГБР, в 2014 – 2015 годах Порошенко использовал свои полномочия, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР и по требованию России он подписал контракт на поставки угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса.

23 декабря 2021 года политика вызвали на допрос в ГБР. Однако он в видеообращении заявил, что вместо него придут адвокаты. Дело Порошенко называет сфабрикованным.

Защита политика – Илья Новиков и Игорь Головань – пришла в ГБР и заявила, что сделали это, чтобы начать диалог.

24 декабря СМИ написали, что Офис генпрокурора хочет арестовать Порошенко и назначить залог в размере 1 миллиарда долларов.

Печерский суд заявил, что не получал ходатайство о задержании Порошенко.

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