Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян заявила про те, що варто залишити політику – політикам, а факти – слідчим. Відповідну заяву оприлюднили на брифінгу 14 січня.

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У ДБР заявили, що захист Порошенка намагається політизувати справу

Тетяна Сапьян пригадала, що згідно з законодавством, підозрюваний зобов'язаний прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду. У ДБР розповіли, що:

органи слідства чекають на повернення Петра Порошенка для проведення процесуальних дій;

для проведення процесуальних дій; ухилення п'ятим президентом від виконання процесуальних обов'язків підозрюваного та від явки до суду, може розцінюватись як один з ризиків, що надасть підстави слідчому судді для ухвалення рішення "про застосування більш суворого запобіжного заходу".

У відомстві заявили, що мовиться про змагальний кримінальний процес, що чітко регламентований кримінальним процесуальним кодексом.

Сторона захисту, замість реалізації своїх процесуальних прав, намагається провести процес та перевести його у політичну площину та маніпулювати суспільною думкою,

– запевнили у ДБР.

У відомстві закликали захист діяти виключно в процесуальній площині.

До речі, Петро Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня вранці. Зокрема він прилетить у аеропорт "Жуляни" з Варшави.

У ДБР й раніше заявляли, що через втечу Петра Порошенка за кордон проситимуть найжорсткіший запобіжний захід. ​Адже політик ухилився від явки до суду та "поїхав у невідомому напрямку".

Сам Петро Порошенко придбав квитки з України 17 грудня 2021 року. Саме перед тим ДБР біля парламенту намагалось вручити політику підозру. Однак він фактично втік на авто.

У ДБР заявили, що політик придбав квитки вже після спроби вручення йому повістки, а не заздалегідь як запевняли адвокати.

Зверніть увагу! 6 січня Печерський районний суд Києва арештував майно Петра Порошенка, проте йому дозволили ним користуватись. За даними видання "Слідство.Інфо", Петро Порошенко перед арештом майна переписав корпорацію Roshen на сина. Forbes оцінює кондитерські статки у 1,1 мільярда доларів.

Коротко про справу щодо Петра Порошенка

20 грудня Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. За даними слідчих ДБР, у 2014 – 2015 роках Порошенко використав свої повноваження президента, щоб незаконно припинити постачання вугілля з ПАР та на вимогу Росії він підписав контракт на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу.

23 грудня 2021 року політика викликали на допит у ДБР. Проте він у відеозверненні заявив, що замість нього прийдуть адвокати. Справу Порошенко називає сфабрикованою.

Захист політика Ілля Новіков та Ігор Головань прийшли у ДБР та заявили, що зробили це, щоб почати діалог.

24 грудня ЗМІ написали, що Офіс генпрокурора хоче арештувати Порошенка та призначити заставу в розмірі 1 мільярд доларів.

Печерський суд заявив, що не отримував клопотання про затримання Порошенка.

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