ГБР не назначало экспертизу скандального видео с Трухиным

Государственное бюро расследований не проводило и не назначало экспертизу видео с нардепом Трухиным, которое ранее обнародовали журналисты. Однако запись приобщили к материалам уголовного производства.

Об этом сообщило ГБР в ответ на журналистский запрос. В Бюро отметили, что осмотрели запись и приобщили к материалам производства.

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Разговор на записи не является предметом исследования, – ГБР

Экспертиза по указанной видеозаписи не назначена, поскольку зафиксированные в ней разговоры и высказывания отдельных лиц не являются предметом исследования в уголовном производстве, которое расследует Государственное бюро расследований,

– сообщили в ГБР.

Отметим, что ранее в Офисе генпрокурора сообщали, что открыли уголовное производство по факту предложения взятки со стороны Трухина. Дело должно расследовать НАБУ.

Ранее в ГБР обнародовали запись с камер наблюдения

Отметим, что ранее в Бюро обнародовали запись с камер наблюдения, на которой есть авто Трухина до ДТП. На кадрах видно, что за рулем человек – в красном, когда сам нардеп был в белой рубашке. Однако на последнем участке трассе, после Борисполя, камер уже не было.

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Резонансное ДТП с нардепом Трухиным: последние новости

Авария произошла еще 23 августа 2021 года. Тогда автомобиль, в котором был Трухин, попал в ДТП, в котором пострадали 6 человек.

Сам нардеп заверил, что не был за рулем.

Скандал вспыхнул в феврале, когда журналисты "Украинской правды" обнародовали видео с бодикамеры полицейского.

На записи нардеп предлагал правоохранителю вознаграждение, говорил, что позвонит Денису Монастырскому, а также спрашивал, можно ли "ему тихо уйти в лес".

"Слуги народа" исключили Трухина из партии.

В монобольшинстве надеются, что Трухин сам сдаст свой депутатский мандат.

Смотрите больше в видео о скандале со взяткой Трухина:



