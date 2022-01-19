ГБР обжалует меру пресечения Порошенко

Печерский суд Киева 19 января избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. После этого в Государственном бюро расследований заявили, что будут обжаловать ее.

В ДБР объяснили, что у стороны обвинения есть для этого все основания. Соответствующую информацию обнародовали 19 января, после определения суда.

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ГБР будет подавать апелляцию относительно меры пресечения Порошенко

Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому Президенту Украины является таким, что не обеспечит надлежащего поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования,

– заверили в ведомстве.

Государственное бюро расследований также пояснило, что в определении суда по избранию меры пресечения следственным судьей "констатирована законность и обоснованность подозрения Петру Алексеевичу Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях".

Более того, в ГБР вспомнили, что на подозреваемого пятого президента суд возложил обязанности:

прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;

не отлучаться из Киева и области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы;

сдать на хранение в соответствующие органы госвласти свой паспорт или паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Кстати, меру пресечения Петру Порошенко могли избрать еще 17 января – в день, когда проходило заседание суда. Однако тогда секретарь заявил, что объявление меры пресечения перенесено на 14:00 19 января.

То есть, фактически судья был в совещательной комнате 2 дня – он до оглашения решения не имел права браться за новое дело. Согласно законодательству, за это время следственный судья Алексей Соколов должен был анализировать доводы и писать судебное решение.

Коротко о деле Петра Порошенко

20 декабря 2021 года Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В частности, в ГБР рассказали, что говорится о возможном сговоре пятого президента с высшим российским руководством и содействии деятельности боевиков на Донбассе.

В ГБР сообщили, что в 2014 – 2015 годах Порошенко мог использовать свои полномочия президента, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР и по требованию России подписать контракт на поставку угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса.

Другие фигуранты дела – пророссийский нардеп Виктор Медведчук, по данным следствия, организовавший покупку ресурса у боевиков, а также экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Сам Петр Порошенко это отрицает. Детальнее о деле читайте по ссылке.

Кроме того, Петр Порошенко в декабре покинул Украину. Перед этим ГБР пыталось вручить ему повестку о вызове, однако пятый президент возле парламента сел в машину и уехал от следователей. После этого, по данным ГБР, он купил билеты на самолет и покинул Украину.

Поэтому 23 декабря в ГБР пришли его адвокаты. С 24 декабря МВД объявило Петра Порошенко в розыск.

17 января 2022 года политик вернулся в Украину. После этого отправился на заседание Печерского районного суда, который должен был избрать ему меру пресечения по "угольному делу".

Суд избрал Порошенко меру пресечения – смотрите видео