В ГБР подтвердили, что хотели вручить повестку Порошенко: он проигнорировал

Сотрудники ГБР 17 января встречали Петра Порошенко в аэропорту, куда он прибыл из Варшавы. Следователи хотели вручить нардепу повестку в суд на сегодняшнее заседание по избранию ему меры пресечения.

Однако, как заявила представительница ГБР Татьяна Сапьян, Порошенко отказался принимать повестку.

Важно ГБР встретило Порошенко во время прохождения паспортного контроля

Более того, сторонники пятого президента и другие нардепы, прибывшие в Украину тем же рейсом, препятствовали работе следователей ГБР.

Они оказали физическое сопротивление сотрудникам ГБР,

– рассказала Сапьян.

Стоит заметить, что Порошенко уже не впервые "бегает" от повестки. Ровно месяц назад следователи ГБР пытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. Однако политик фактически сбежал от следователей.

Следователи ГБР встречали Порошенко в аэропорту

6 января Госбюро расследований заявили, что Петр Порошенко купил билет на самолет уже после вручения повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий.

Петр Порошенко вернулся на родину утренним рейсом из Варшавы. Во время прохождения паспортного контроля у него возникли определенные трудности – пограничники забрали его паспорт, чтобы проверить личность, и не отдавали несколько минут.

Параллельно с этим к нардепу пытались подступить следователи ГБР. Но сторонники Порошенко сопротивлялись и препятствовали их деятельности. В конце концов, паспорт бывшему лидеру Украины, которого обвиняют в государственной измене, таки отдали.

Порошенко сразу же пошел в зал ожидания, где его уже ждали несколько десятков журналистов. В своей речи он заявил, что пограничники якобы придумывали план его "недопуска в Украину", а решить ситуацию удалось только благодаря журналистам.

Речь Петра Порошенко в аэропорту: смотрите видео

Что об этом говорят пограничники

В Государственной пограничной службе отметили, что Петр Порошенко пересекал границу согласно нормам действующего законодательства.

Госпогранслужба обеспечивает розыск в пунктах пропуска через государственную границу лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда, а также выполнение в установленном порядке поручений правоохранительных органов,

– пояснили в ГПСУ.

Так, во время проверки документов на паспортном контроле пограничники сообщили об этом представителям правоохранительных органов. Информацию о том, что Порошенко якобы пытаются не пропустить в Украину в ГПСУ назвали манипуляцией.

Дело против Порошенко: главное

Петра Порошенко обвиняют в том, что он в 2014 – 2015 годах использовал свои полномочия главы государства, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. При этом подписал по требованию России договор на поставку угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса.

20 декабря пятому украинскому президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. А 23 декабря нардеп не явился на вызов. Зато он записал видеообращение, в котором сообщил, что находится за границей.

Петр Порошенко убежден, что его не арестуют, потому что для этого вроде бы нет оснований. В целом же он считает дело против себя политизированным и называет это давлением на оппозицию.

Порошенко прибыл в Украину: смотрите видео

Еще одним фигурантом этого дела является кум Путина Виктор Медведчук, который последние месяцы находится под домашним арестом.