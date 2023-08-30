Где сейчас находится Баканов: СМИ рассказали о жизни экс-главы СБУ после отставки

Журналисты провели расследование в отношении Ивана Баканова. Как оказалось, бывший глава СБУ играет в футбол и ходит в супермаркет.

По данным журналистов, бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов проживает в своем доме. Он расположен в пригороде Киева.

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Чем занимается Баканов

Экс-глава СБУ свободное время посвящает игре в футбол. Его тренировки проходят в футбольном комплексе "Динамо". В апреле 2023 года Баканов зарегистрировал ФЛП. Он планирует сдавать недвижимость в аренду. Речь идет о собственном или арендованном жилье.

В июне этого же года эк-спредседатель спецслужбы получил в Полтаве адвокатское удостоверение. В расследовании отмечается, что бывший глава СБУ может заниматься научной и технической деятельностью, бухгалтерским учетом и аудитом, консультированием по коммерческой деятельности, исследованием общественного мнения и рекламой.

Что сейчас известно о Баканове

Напомним, представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Федор Вениславский заверил, что бывший глава СБУ находится в Украине по "месту своего жительства". Однако парламентарий не уточнил детали.

Народный депутат Роман Костенко в комментарии 24 Каналу подтвердил, что Баканов в Украине. По его словам, бывший глава СБУ не уезжал из страны после отставки.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Баканов сдал экзамены в квалификационно-дисциплинарной комиссии и даже прошел стажировку в Полтаве. Впоследствии он и сам подтвердил, что стал юристом. Бывший глава СБУ получил свидетельство от Совета адвокатов Полтавской области и принял присягу.

Иван Баканов был в должности главы СБУ с 29 августа 2019 года по 17 июля 2022 года. После этого украинский президент отстранил его от исполнения обязанностей.