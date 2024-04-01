Сил хватит только на одно направление: в ISW ответили, где россияне могут пойти в наступление и когда

Западные эксперты предполагают, что Россия сосредоточит потенциальное наступление на западе Донецкой области. При том ограничившись одним направлением из-за нехватки сил.

В свежем отчете от Института изучения войны говорится, что российское командование планирует наступательную операцию на западе Донецкой области весной или летом 2024 года. Украинские военные предупреждают о накоплении вражеских сил, но эксперты считают, что Россия сможет атаковать только на одном направлении.

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Украина может противостоять врагу, но нуждается в оружии

В ISW добавляют, что украинские защитники успешно отбили батальонную механизированную атаку под Авдеевкой 30 марта, уничтожив значительное количество российской техники. Это стало первой такой атакой с осени 2023 года, когда россияне начали наступление на Авдеевку.

Способность Украины отразить атаку 30 марта, особенно под Авдеевкой, является положительным показателем способности защититься от будущих российских наступлений,

– отмечают аналитики.

По словам специалистов ISW, российские силы потеряли 12 танков и 8 БМП во время штурма, что свидетельствует о высоком уровне обороноспособности украинских войск. Несмотря на потерю Авдеевки, украинские защитники быстро заняли новые оборонительные позиции.

Аналитики отмечают, что российское командование может сосредоточить свои усилия на западе Донецкой области во время потенциального наступления, надеясь на продвижение. Однако ограниченность ресурсов и планирования не позволит оккупантам вести наступление одновременно на нескольких участках.

Украинские военные продолжают предупреждать о возможности российского наступления, подчеркивая необходимость поддержки со стороны Запада. По словам экспертов ISW, успешная оборона от атаки под Авдеевкой показывает, что украинские силы могут достигать значительных успехов на поле боя, если будут должным образом оснащены.

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