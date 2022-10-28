В Ровно будут выключать свет: полный перечень улиц и график на 29 октября
28 октября 2022 , 23:57Читати новину українською
Источник:телеграмм Александра Третьяка
В Ровно 29 октября состоится плановое отключение света. Электроэнергию будут выключать в 2 этапа.
Об этом рассказал городской голова Александр Третьяк. По его словам, на некоторых улицах свет выключат в 8:00.
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Где в Ровно не будет света с 8:00 до 13:00
- улица 16 июля (частично);
- улица 24 Августа (частично);
- улица Валентинович;
- улица Академика Крымского;
- улица Антоновича;
- улица Архитектора Бургиньона;
- улица Базарная;
- улица Красочная;
- улица Березовского;
- улица Бориса Андреева;
- улица Борисенко (частично);
- улица Стельмаха (частично);
- улица Васильченко (частично);
- улица Вересая;
- улица Весенняя;
- улица Вишенского;
- улица Видинская – дома № 2, 39, 41;
- улица Отрадная;
- улица Возницкого;
- улица Волынская;
- улица Волошина (Красные горы);
- улица Героев Гурбы;
- улица Глинки;
- улица Гоголя;
- улица Гостеприимная;
- улица Гофмана;
- улица Плотинная;
- улица Гребенки;
- улица Григоренко;
- улица Грушевского – дома №5, 23, 38, 40, 40А, 42, 75, 77;
- улица Багалия;
- улица Даниила Галицкого (район Радиозавода, частично);
- улица Дарвина;
- улица Дачная;
- улица Демьянчука (частично);
- улица Дорогобужская;
Актуально Ситуация дальше экстренная, – в ОП рассказали, когда отключения света станут плановыми
- улица Утренняя;
- улица Драгоманова (частично);
- улица Энергетиков (частично);
- улица Единства – дома №13, 16;
- улица Клюква;
- улица Замковая;
- улица Здолбуновская;
- улица Зеленая;
- улица Кавказская (частично);
- улица Казимира Любомирского;
- улица Кармалюка;
- улица Карнаухова (частично);
- улица Карпинского;
- улица Киевская – дома №4, 6, 8, 46, 48, 50, 52, 68, 70;
- улица Князя Владимира – дома №27А, 10, 10А;
- улица Княгини Ольги (частично);
- улица Кооперативная;
- улица Корнинская;
- улица Котляревского;
- улица Лысенко;
- улица Литвина;
- улица Литовская;
- улица Летняя;
- улица Лозовая;
- улица Люблинская;
- улица Борецкого;
- улица Вовчка (частично);
- улица Михновского;
- улица Мазепы (частично);
- улица Мицкевича – дома №5, 7;
- улица Млинарская;
- улица Набережная – дома № 1А, 10А;
- улица Наддворная;
- улица Новая;
- улица Новака (частично);
- улица Новодвирская;
- улица Носаля;
- улица Озерная;
- улица Оршанской победы;
- улица Островского;
- улица Пасхальная;
- улица Петлюры;
- улица Пластовая;
- улица Полищука;
- улица Полуботка;
- улица Почтовая (частично);
В 7 областях Украины дальше не будет света: предупредили об аварийных отключениях
- улица Прилужная;
- улица Приозерная;
- улица Ремесленная;
- улица Рождественская;
- улица Семьи Мисечко – дом №13;
- улица Бандеры – дома №1А, 1Б, 1Д, 9А, 11, 12, 15, 15А, 19, 20А, 33А, 35, 36, 36А, 37, 38, 39А, 40, 42, 44, 45 , 51, 53, 69, 69Б, 69В;
- улица Крушельницкой (частично);
- улица Рыжука;
- улица Свешникова;
- улица Светличная;
- улица Свободы;
- улица Серпанкова;
- улица Симиренко;
- улица Скоропадского;
- улица Скульптора Сосновского;
- улица Словацкого;
- улица Смерекова;
- улица Соборная – дома №5, 39, 51, 61, 63, 65, 67, 69, 94, 108, 156, 190, 192;
- улица Спартака;
- улица Спокойная;
- улица Стретенская;
- улица Студенческая;
- улица Ступницкого;
- улица Театральная (рынок Дикого);
- улица Тернопольская;
- улица Техническая;
- улица Тихая;
- улица Транспортная – дома №14, 16;
- улица Трипольская;
- улица Ушинского;
- улица Волнового;
- улица Херсонская;
- улица Хлеборобов;
- улица Хуторская;
- улица Черняховского – дом №4А;
- улица Чешская;
- улица Чорновола – дома №25, 27, 36, 40, 44, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 74А, частично в районе Новый Двор/"На Счастливом";
- улица Шевченко (частично);
- улица Шепетовская;
- улица Школьная;
- улица Ясеневая;
- "Грандбазар";
- "Грин Хилс";
- зоопарк;
- кинодворец "Украина";
- площадь Независимости (частично);
- НУВХП (студгородок);
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- ПДМ;
- переулок Васильченко, 11;
- переулок Весенний;
- переулок Предельный;
- переулок Корнинский;
- проспект Мира (частично);
- район Новый Двор;
- район Южный ("На Счастливом");
- район Красные горы;
- село Колоденко;
- СПК;
- ООО "ФОЗЗИ";
- ТРЦ "Злата Плаза" (частично)
- Центр Киевский, 106;
- частично перекресток в районе "Истамбул".
Где в Ровно не будет света с 13:00 до 18:00
- Агропереработка;
- ветеринарная лаборатория по улицам Кулика и Гудачека;
- улица Авраменко;
- улица Анатолия Грицая;
- улица Бухала – дома №9, 11;
- улица Вербовая – частично дома №2, 4, 16А;
- улица Винницкая;
- улица Воронного;
- улица Арутюняна;
- улица Голубина (частично);
- улица Дворецкая (частично);
Аварийные и стабилизационные: какие бывают отключения света и в чем разница
- улица Девичья;
- улица Дубенская – дома №40, 42, 44, 44В, 46, 46А;
- улица Каменец-Подольская;
- улица Корсунская;
- улица Кулика и Гудачека – дома №2, 4, 6, 8, 10, 18, 24, 24А, 24Б, 24В, 42, 46, 52, 54, 56, 58;
- улица Лайка;
- улица Липинского – дома №53, 55;
- улица Лубунского – дома № 3, 5, 5А;
- улица Млиновская – дома №18, 23, 25, 29А, 29Б, 41, 41А;
- улица Назара Небожинского – дома №16, 16А, 18, 20, 20А, 26, 27, 3, 42Б, 44А, 44Б, 60 (частично).
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