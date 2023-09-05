У этой войны есть все пять признаков геноцида, – юрист разобрал заявление ООН о действиях России в Украине

Международная комиссия ООН не нашла достаточное количество доказательств геноцида в Украине. Это действительно сложно из-за особенностей таких преступлений – их субъектом является не конкретное лицо, а правительство или даже государство.

Юрист Иван Карнаух объяснил 24 Каналу, почему в заявлении ООН нет никакой измены.

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"Речь не идет о том, что не совершаются преступления. Речь об определенной квалификации таких преступлений", – констатировал Карнаух.

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Так, в комиссии подчеркнули, что нашли доказательства военных преступлений с признаками преступлений против человечности. Однако это еще не геноцид.

Что такое геноцид

Геноцид – это целенаправленные действия в целях полного или частичного уничтожения этнических или национальных групп. Его правовое определение установила Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года.

Геноцид имеет пять признаков:

убийство членов национальной или этнической группы;

причинение тяжких телесных или психических повреждений членам группы (пытки);

умышленное создание членам группы условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение (удары по критической инфраструктуре);

невозможность рожать детей внутри группы (изнасилование, удары по больницам);

принудительный перевод детей из одной группы в другую (депортация).

Анализируя определенные признаки геноцида, я, как юрист, могу утверждать, что эта война содержит все пять признаков геноцида,

– подчеркнул Карнаух.

В Конвенции четко отмечено, что количество жертв вообще не имеет значения. Кроме того, даже одного признака геноцида достаточно для его признания, а депортацию украинских детей на территорию Россию уже признал Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест Путина.

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