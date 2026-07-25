25 июля, 14:57
Обновлено - 15:18, 25 июля
РЛС, склады и пункты управления дронами: Генштаб заявил о новых ударах
В ночь на 25 июля и за прошедшие сутки украинские военные нанесли поражение ряду важных военных целей противника на временно оккупированных территориях, а также в России.
Об этом заявили в Генштабе ВСУ.
Что известно о результатах ударов?
В ВСУ сообщили, что поразили РЛС раннего обнаружения, состав боеприпасов, пункты управления БПЛА и другие военные объекты противника.
24 июля и в ночь на 25 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника,
– сообщили в Генштабе.
Силы обороны подчеркнули, что будут продолжать систематически осуществлять меры, направленные на прекращение российской вооружённой агрессии.