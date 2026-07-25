Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Главные новости РЛС, склады и пункты управления дронами: Генштаб заявил о новых ударах
25 июля, 14:57
1
Обновлено - 15:18, 25 июля

РЛС, склады и пункты управления дронами: Генштаб заявил о новых ударах

Даниил Жоров

В ночь на 25 июля и за прошедшие сутки украинские военные нанесли поражение ряду важных военных целей противника на временно оккупированных территориях, а также в России.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ

Что известно о результатах ударов?

В ВСУ сообщили, что поразили РЛС раннего обнаружения, состав боеприпасов, пункты управления БПЛА и другие военные объекты противника.

24 июля и в ночь на 25 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника, 
– сообщили в Генштабе. 

Силы обороны подчеркнули, что будут продолжать систематически осуществлять меры, направленные на прекращение российской вооружённой агрессии. 

 

Связанные темы:

Вооруженные Силы Украины
Война России с Украиной Взрывы в России
Силы обороны Украины