Герасимов придумал ракетный комплекс и жаловался, что он "угрожает России": СМИ разоблачили ложь

В среду, 18 декабря, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге рассказал о новой "угрозе для России" в виде ракетного комплекса "Дарк Тифон". Однако оказалось, что такого оружия просто не существует.

Интересно, что по словам Герасимова, этот комплекс может бить на расстояние до 2400 километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о вымышленном Герасимовым "Дарк Тифоне"

Так, во время брифинга Валерий Герасимов заявил о причудливом "повышении активности стран НАТО у границ России". В качестве подтверждения тезиса начальник Генштаба России сообщил о развертывании в Дании наземного ракетного комплекса "Дарк Тифон", с дальностью якобы 2400 километров. Интересно, что россияне подали это название кириллицей.

Так вот, дело в том, что ни одна из стран не имеет ракетного комплекса с таким названием, не говоря об общих проблемах с ОТРК.

Именно поэтому в Defence Express предположили, что словосочетание "Дарк Тифон" возникло путем сочетания элементов названий от двух других ракетных систем – гиперзвукового Dark Eagle и Typhon.

Dark Eagle – это наземный гиперзвуковой ракетный комплекс, разработанный для армии США. Стоимость ракеты этого комплекса составляет 41 миллион долларов, а первый успешный испытательный пуск состоялся лишь в декабре 2024 года, после нескольких лет неудачных попыток.

Скорость ракеты комплекса Dark Eagle достигает 4,9 Маха, ее дальность стрельбы - 3100 километров. Масса боевой части не разглашается. Система состоит из четырех пусковых установок, способных выпустить до восьми ракет в рамках одного залпа.

Относительно Typhon, то это комплекс средней дальности с УВП Mark 41, с которого можно применять два типа ракет – КР Tomahawk в наземной версии и ракету SM-6 для стрельбы в режиме "поверхность-поверхность" на дальность до 460 километров.

Однако ни Dark Eagle, ни Typhon до этого момента не размещали ни в Дании, ни в одной другой стране Европы. В мае 2024 года в Дании, на острове Борнхольм разворачивали другую систему – MK70 PDS, которую используют ВМС США. Эта система предназначена только для применения зенитных ракет SM-6 и SM-3.