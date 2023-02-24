Общее количество танков возросло до 18: Германия пообещала дополнительные Leopard2 A6
Источник:Бундесвер
Украина готовится получить немецкие тяжелые танки Leopard2 A6. В скором времени Германия вместе со Швецией и Португалией отправит технику.
Решение принял министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщили 24 февраля в Министерстве обороны.
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"Министр обороны Писториус решил передать Украине дополнительные Leopard2 A6 со склада Бундесвера. Это увеличивает количество поставленных танков от Германии с 14 до 18. Вместе с Португалией и Швецией Германия передаст Украине батальон танков", – рассказали в немецком Минобороны.
Танков будет больше весной
Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что украинские защитники учатся руководить немецкой бронетехникой. По ее словам, в апреле Украина может получить большое количество танков Leopard.
Мы видим фото с полигона в Германии. И еще, я думаю, Испания тоже согласна (предоставить танки – 24 Канал). Они сообщили, что их танки будут в конце марта. Мне кажется, что в апреле будет уже достаточно серьезное количество, – сказала Фельдгаузен.
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