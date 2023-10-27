Усиление ПВО и боеприпасов для HIMARS: Германия объявила о новом пакете помощи для Украины

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В него вошло оружие, которое усилит противовоздушную оборону.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте правительства Германии. В пакет помощи также вошли боеприпасы, беспилотники, бронетранспортеры и другая техника, передает 24 Канал.

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Новая помощь от Германии

Как сообщают на правительственном портале Германии, в новый пакет военной помощи вошли не только оружие и техника, но и амуниция. Так, Украина получит от партнеров:

зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);

ракеты к IRIS-T;

радиолокационную станцию TRML-4D;

4 бронетранспортера;

4 танковых тягача HX81;

4 танковых прицепа;

6 машин пограничной охраны;

8 беспилотников Vector;

5 надводных дронов;

4 контрбатарейных радаров GO 12;

кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;

10 тысяч защитных очков.

Из соображений безопасности правительство Германии не сообщает детали о способах транспортировки и датах. Вместе с тем в Берлине сообщили, что в 2023 году Украина уже получила военную помощь на 5,4 миллиарда евро.

Военная помощь Украине от партнеров: последние новости