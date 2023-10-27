Усиление ПВО и боеприпасов для HIMARS: Германия объявила о новом пакете помощи для Украины
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В него вошло оружие, которое усилит противовоздушную оборону.
Об этом говорится в официальном сообщении на сайте правительства Германии. В пакет помощи также вошли боеприпасы, беспилотники, бронетранспортеры и другая техника, передает 24 Канал.
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Новая помощь от Германии
Как сообщают на правительственном портале Германии, в новый пакет военной помощи вошли не только оружие и техника, но и амуниция. Так, Украина получит от партнеров:
- зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);
- ракеты к IRIS-T;
- радиолокационную станцию TRML-4D;
- 4 бронетранспортера;
- 4 танковых тягача HX81;
- 4 танковых прицепа;
- 6 машин пограничной охраны;
- 8 беспилотников Vector;
- 5 надводных дронов;
- 4 контрбатарейных радаров GO 12;
- кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;
- 10 тысяч защитных очков.
Из соображений безопасности правительство Германии не сообщает детали о способах транспортировки и датах. Вместе с тем в Берлине сообщили, что в 2023 году Украина уже получила военную помощь на 5,4 миллиарда евро.
Военная помощь Украине от партнеров: последние новости
- Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8. Об этом стало известно во время визита министра обороны Хорватии Марио Баножича в США.
- США 26 октября объявили о новый пакет военной помощи для Украины в размере 150 миллионов евро. Известно, что в новый пакет помощи вошли боеприпасы для систем ПВО NASAMS, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, системы Javelin, а также более 2 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия.
- Дания передала пакет помощи Украине более чем на 522 миллиона долларов. О новой военной помощи Минобороны Дании объявило 26 октября. В пакет вошли артиллерия, боевые машины БМП-2, танки Т-72ЕА, бронированная инженерно-эвакуационная техника, беспилотники и стрелковое оружие.