Новый пакет военной помощи от Германии: Жданов сказал, что туда вошло и как поможет ВСУ
Берлин предоставил Киеву очередной пакет военной помощи. В него вошли инженерные машины, а также вооружение и запчасти к танкам.
Кроме того, в рамках очередного пакета военной помощи от Германии Украина получит радары для обнаружения дронов, которые помогут защитить наши города. Об этом во время стрима на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал.
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Что вошло в новый пакет помощи от немцев
Жданов сообщил, что Германия передала нашему государству следующее вооружение:
- инженерные танки Dachs – это инженерные машины на базе танка Leopard;
- пулеметы MG3 для танков Leopard 2, боевых машин Marder и инженерных танков Dachs, также имеющих вооружение;
- запчасти к танкам Leopard 2 и машинам Marder;
- системы для обнаружения дронов.
Учитывая, что противник совершенствует навыки применения дронов, нам нужно создавать мелкую и чистую сетку для защиты наших городов,
– заметил военный эксперт.
По его словам, это поможет нам в дальнейшем избежать таких инцидентов как в Кривом Роге. Так, россияне запустили по городу 6 беспилотников, сбить удалось только один.
Жданов о новом пакете помощи от немцев: смотрите видео
Какую еще помощь получит Украина
- Европейские лидеры официально приняли решение относительно поставок миллиона артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра Украины. Кроме того, государства-члены ЕС могут объединиться для совместной закупки ракет по запросу.
- Чехия вскоре передаст Украине реактивную установку РМ-70. Кроме того, чехи планируют приобрести для установки еще 365 ракет. Средства на приобретение установки чехи собрали в рамках инициативы "Подарок для Путина".
- Союзники могут решиться отправить Украине западные истребители. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что страны-члены пойдут дальше в поставках оружия и отправят Украине F-16 или другие западные самолеты.
- Соединенные Штаты отправят нашему государству более старую модификацию американских танков Abrams. Это позволит ускорить их освоение украинскими военными и передачу.