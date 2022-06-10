Германия увеличила товарооборот с Россией, несмотря на войну, – Мельник

Германия за последние месяцы, несмотря на российскую агрессию, в Украине увеличила импорт из России. На фоне войны упал товарооборот между Германией и Украиной.

Россия получила от Германии около 6 миллиардов евро

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, опубликовавший соответствующую статистику. Сообщается, что в январе – апреле 2022 г. Германия увеличила импорт из России почти на 60%.

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Согласно данным, опубликованным украинским посолом в Берлине, Россия получила от Германии почти 6 миллиардов евро.

Это безумие. Несмотря на российскую агрессивную войну, Германия увеличила импорт из России на 60% в январе-апреле 2022 года и перевела в Москву еще почти 6 миллиардов евро,

– написал Мельник в твиттере.

При этом, по словам украинского дипломата, торговля между Украиной и Германией снизилась на 11%.



Германия увеличила товарооборот с Россией / Фото с твиттера Мельника

Позиция Германии по войне России с Украиной

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