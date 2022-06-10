Германия увеличила товарооборот с Россией, несмотря на войну, – Мельник

10 июня 2022 , 19:30
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Андрей Мельник

Германия за последние месяцы, несмотря на российскую агрессию, в Украине увеличила импорт из России. На фоне войны упал товарооборот между Германией и Украиной.

Россия получила от Германии около 6 миллиардов евро

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, опубликовавший соответствующую статистику. Сообщается, что в январе – апреле 2022 г. Германия увеличила импорт из России почти на 60%.

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Согласно данным, опубликованным украинским посолом в Берлине, Россия получила от Германии почти 6 миллиардов евро.

Это безумие. Несмотря на российскую агрессивную войну, Германия увеличила импорт из России на 60% в январе-апреле 2022 года и перевела в Москву еще почти 6 миллиардов евро,
– написал Мельник в твиттере.

При этом, по словам украинского дипломата, торговля между Украиной и Германией снизилась на 11%.


Германия увеличила товарооборот с Россией / Фото с твиттера Мельника

Позиция Германии по войне России с Украиной

  • Несмотря на то, что Германия поддержала эмбарго на российские нефть и уголь, ФРГ неоднократно подвергалась критике со стороны украинских и европейских политиков.
  • В частности, президент Польши Анджей Дуда отметил, что некоторый немецкий бизнес, несмотря на российскую агрессию, хочет вести торговлю с Россией и покупать дешевый газ и нефть. По его словам, части немецкого бизнеса безразлично, что происходит с Украиной.
  • Слова Дуды подтверждает то, что 38 германских компаний продолжают бизнес в России . Соответствующие данные на май 2022 года предоставила исследовательская группа US-Eliteuni Йельского университета.
  • Германия была скептиком по поводу членства Украины в НАТО и Европейском Союзе. Однако в начале мая Украина получила положительный сигнал из Берлина. Глава немецкого МИД Анналена Бербок поддержала вступление Украины в Евросоюз .
  • "Натянутым вопросом" в отношениях Украины и Германии есть военная помощь. Киев неоднократно жаловался, что в Германии затягивается военная помощь. В частности, над Берлином насмехался посол Мельник .
  • Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отвергла обвинения Украины и заявила, что работа с тяжелым вооружением требует большей подготовки.
  • Но против заявления Ламбрехт свидетельствует факт затягивания поставок в Украину современной системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которую обещал канцлер Олаф Шольц .
  • По данным СМИ, поставка обещанных Шольцом ПВО может быть отложена вплоть до ноября – декабря .

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Автор: Михайло Гема