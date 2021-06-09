Германия за транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2", – глава МИД

Правительство Германии поддерживает транзит газа по территории Украины после запуска российского газопровода "Северный поток-2". Глава немецкого зарубежного ведомства Хайко Маас заверил, что эта позиция не изменится.

О позиции по транзиту газа Украиной после запуска трубопровода Маас заявил на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине.

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Маас о транзите газа Украиной

Что касается Германии, канцлер говорила это Путину несколько лет назад, завершение проекта ("Северный поток-2" – 24 канал) привязано к тому, чтобы в дальнейшем происходил транзит газа через Украину. Мы вложили много усилий, чтобы подписать такое соглашение в 2019 году,

– отметил Маас.

По его словам, позиция Германии не меняется, они и в дальнейшем будут говорить об этом России.

Реакция Кулебы

Кулеба в ответ заявил, что все гарантии по российскому газопроводу должны делиться на гарантии безопасности и экономические.

"И я сказал, что Украина никогда не имела и не имеет сомнений в искреннем желании Германии поддержать Украину. Но мы имеем серьезные сомнения в способности России соблюдать договоренности", – подчеркнул министр.

Он добавил, что верит в то, что Германия готова дать гарантии, но стороной сделки является и Россия, поэтому надо предметно и детально вести переговоры.