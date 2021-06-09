Германия за транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2", – глава МИД

Правительство Германии поддерживает транзит газа по территории Украины после запуска российского газопровода "Северный поток-2". Глава немецкого зарубежного ведомства Хайко Маас заверил, что эта позиция не изменится.
О позиции по транзиту газа Украиной после запуска трубопровода Маас заявил на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине.
Читайте также В США ищут варианты, как помочь Украине после запуска "Северного потока-2"
Маас о транзите газа Украиной
Что касается Германии, канцлер говорила это Путину несколько лет назад, завершение проекта ("Северный поток-2" – 24 канал) привязано к тому, чтобы в дальнейшем происходил транзит газа через Украину. Мы вложили много усилий, чтобы подписать такое соглашение в 2019 году,
– отметил Маас.
По его словам, позиция Германии не меняется, они и в дальнейшем будут говорить об этом России.
Реакция Кулебы
Кулеба в ответ заявил, что все гарантии по российскому газопроводу должны делиться на гарантии безопасности и экономические.
"И я сказал, что Украина никогда не имела и не имеет сомнений в искреннем желании Германии поддержать Украину. Но мы имеем серьезные сомнения в способности России соблюдать договоренности", – подчеркнул министр.
Он добавил, что верит в то, что Германия готова дать гарантии, но стороной сделки является и Россия, поэтому надо предметно и детально вести переговоры.
"Северный поток-2": последние новости
- Россия строит "Северный поток-2" для транспортировки природного газа в Европу в обход Украины. Сейчас работы завершили на 95%.
- Длительное время проект блокировали американские санкции. Но 20 мая в США заявили, что не будут продлевать ограничения против газопровода.
- Джо Байден объяснил такое решение тем, что реализацию проекта уже почти завершили, поэтому блокировать его "контрпродуктивно".
- Позже Вашингтон же одобрил новые санкции против российских компаний и судов, участвующих в реализации "Северного потока-2".
- Владимир Путин сообщил, что 4 июня завершили укладку труб первой нитки газопровода "Северный поток-2". "Газпром" готов к заполнению трубопровода газом. В то же время лидер Кремля заверил, что транзит газа Украиной после запуска газопровода сохранится.