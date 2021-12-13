На Германию не стоит надеяться, – аналитик о блокировке СП-2 в случае наступления России
Источник:24 канал
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вторжение российских войск в Украину может иметь негативные последствия для "Северного потока-2". Однако на Германию в этом вопросе надеяться не стоит.
Об этом рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд в эфире 24 канала. По его мнению, со стороны Германии не будет прямой блокировки газопровода.
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По словам Умланда, это связано с тем, что у немецкой стороны есть те, кто заинтересованы в "Северном потоке-2". Речь идет не только об энергетических фирмах, но и о восточных немецких землях.
Запуск газопровода будет означать для них инвестиции, новые рабочие места и налоги.
Мне кажется, пока не стоит надеяться на то, что Германия это ("Северный поток-2" – 24 канал) заблокирует.
По мнению аналитика, скорее всего газопровод могут заблокировать на европейском уровне или же из-за санкций США.Обратите внимание! Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" вряд ли заработает в случае агрессии против Украины со стороны России.
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Умланд рассказал о возможной блокировке СП-2 в случае наступления России: смотрите видео
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