На Германию не стоит надеяться, – аналитик о блокировке СП-2 в случае наступления России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вторжение российских войск в Украину может иметь негативные последствия для "Северного потока-2". Однако на Германию в этом вопросе надеяться не стоит.

Об этом рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд в эфире 24 канала. По его мнению, со стороны Германии не будет прямой блокировки газопровода.

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По словам Умланда, это связано с тем, что у немецкой стороны есть те, кто заинтересованы в "Северном потоке-2". Речь идет не только об энергетических фирмах, но и о восточных немецких землях.

Запуск газопровода будет означать для них инвестиции, новые рабочие места и налоги.

Мне кажется, пока не стоит надеяться на то, что Германия это ("Северный поток-2" – 24 канал) заблокирует. Андреас Умланд Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы

По мнению аналитика, скорее всего газопровод могут заблокировать на европейском уровне или же из-за санкций США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что газопровод "Северный поток-2" вряд ли заработает в случае агрессии против Украины со стороны России.

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