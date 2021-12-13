Про це розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд в ефірі 24 каналу. На його думку, зі сторони Німеччини не буде прямого блокування газопроводу.
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За словами Умланда, це пов'язано з тим, що у німецької сторони є ті, хто зацікавлені у "Північному потоці-2". Мовиться не лише про енергетичні фірми, а й про східні німецькі землі.
Запуск газопроводу означатиме для них інвестиції, нові робочі місця та податки.
Мені здається, поки не варто сподіватися на те, що Німеччина це ("Північний потік-2" – 24 канал) заблокує.
На думку аналітика, скоріш за все газопровід можуть заблокувати на європейському рівні або ж через санкції США.
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Умланд розповів про можливе блокування ПП-2 у разі наступу Росії: дивіться відео
"Північний потік-2": останні новини
- Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Її відновлять лише тоді, коли росіяни реорганізують компанію згідно з німецьким законодавством.
- Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі "Північний потік-2" не відповідає нормам Євросоюзу. Саме тому його поки що не можуть схвалити.
- США забрали з проєкту оборонного бюджету пункт про санкції щодо "Північного потоку-2". У документі більше немає й заборони на придбання представниками США боргових зобов'язань Росії.
- Глава фракції "Європейської народної партії" у Європарламенті Манфред Вебер заявив, що газопроводу настане кінець у разі нападу Росії на Україну.