В Верховной Раде хотят заслушать доклад по VIP-уклонистам. Об этом заявил сам Гетманцев.
О каких VIP-уклонистах речь?
Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев предложил, чтобы глава МВД пришел в Верховную Раду с докладом.
Я очень благодарен залу, очень благодарен министру Калмыковой за то, что одного из таких VIP-уклонистов мы с вами освободили с военного кладбища, где он прятался от мобилизации. Его фамилия Петров, это символ VIP-уклонизма в нашем государстве. Вместе с тем, на сегодня он, находясь в розыске, достаточно классно себя чувствует. Он ездит по Киеву, то есть он абсолютно не скрывается. И его почему-то не могут найти наши полицейские,
– сказал Гетманцев.
"Как так может быть, что с одной стороны – с применением силы и в присутствии полиции иногда мобилизуют людей, которые имеют бронь или трех и более детей, а с другой – VIP-уклонисты в розыске не только свободно гуляют по улицам городов и отдыхают в ресторанах, но и ведут стримы, где поучают всех как любить родину и как за нее умирать, жестко осуждая ухылянтство?" – эмоционально высказался он.
Важно сказать, что заседание, на которое пригласили Клименко, состоится не в ближайшее время. Речь аж о 10 марта.
Нардеп Ярослав Железняк добавил: за то, чтобы вызвать главу МВД, проголосовал 221 депутат.
Кто такой Владимир Петров?
- Это скандальный политтехнолог, который является блогером и ведущим YouTube-канала "Исландия".
- В середине января стало известно, что СБУ подозревает Петрова в государственной измене. 21 января Ярослав Железняк рассказал: через свои ресурсы Петров помогал России вести подрывную деятельность против Украины.
- 20 января Петров уволился из государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище", где работал в должности ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий. Благодаря этой работе он получил бронь от мобилизации, на что обратил внимание Ярослав Железняк.
- По мнению нардепа, такое бронирование "приближенных к власти лиц" дискредитирует идею мемориального кладбища украинских героев.
- После скандала в Верховной Раде докладывала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова. Она сказала, что расследование продолжается.
- В 2019 году Владимир Петров зарегистрировался как кандидат в президенты.