В Верховной Раде хотят заслушать доклад по VIP-уклонистам. Об этом заявил сам Гетманцев.

О каких VIP-уклонистах речь?

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев предложил, чтобы глава МВД пришел в Верховную Раду с докладом.

Я очень благодарен залу, очень благодарен министру Калмыковой за то, что одного из таких VIP-уклонистов мы с вами освободили с военного кладбища, где он прятался от мобилизации. Его фамилия Петров, это символ VIP-уклонизма в нашем государстве. Вместе с тем, на сегодня он, находясь в розыске, достаточно классно себя чувствует. Он ездит по Киеву, то есть он абсолютно не скрывается. И его почему-то не могут найти наши полицейские,

– сказал Гетманцев.

Гетманцев о Петрове: смотрите видео

"Как так может быть, что с одной стороны – с применением силы и в присутствии полиции иногда мобилизуют людей, которые имеют бронь или трех и более детей, а с другой – VIP-уклонисты в розыске не только свободно гуляют по улицам городов и отдыхают в ресторанах, но и ведут стримы, где поучают всех как любить родину и как за нее умирать, жестко осуждая ухылянтство?" – эмоционально высказался он.

Важно сказать, что заседание, на которое пригласили Клименко, состоится не в ближайшее время. Речь аж о 10 марта.

Нардеп Ярослав Железняк добавил: за то, чтобы вызвать главу МВД, проголосовал 221 депутат.

Кто такой Владимир Петров?