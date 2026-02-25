У Верховній Раді хочуть заслухати доповідь щодо VIP-ухилянтів. Про це заявив сам Гетманцев.

Про яких VIP-ухилянтів мова?

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев запропонував, щоб очільник МВС прийшов у Верховну Раду із доповіддю.

Я дуже вдячний залу, дуже вдячний міністру Калмиковій за те, що одного з таких VIP-ухилянтів ми з вами звільнили з військового кладовища, де він ховався від мобілізації. Його прізвище Петров, це символ VIP-ухилянтства в нашій державі. Разом з тим, на сьогодні він, перебуваючи в розшуку, достатньо класно себе почуває. Він їздить Києвом, тобто він абсолютно не ховається. І його чомусь не можуть знайти наші поліцейські,

– сказав Гетманцев.

Гетманцев про Петрова: дивіться відео

"Як так може бути, що з одного боку – із застосуванням сили та в присутності поліції подекуди мобілізують людей, які мають бронь або трьох і більше дітей, а з іншого – VIP-ухилянти у розшуку не тільки вільно гуляють вулицями міст та відпочивають в ресторанах, але й ведуть стріми, де повчають всіх як любити батьківщину і як за неї вмирати, жорстко засуджуючи ухилянтство?" – емоційно висловився він.

Важливо сказати, що засідання, на яке запросили Клименка, відбудеться не найближчим часом. Мова аж про 10 березня.

Нардеп Ярослав Железняк додав: за те, щоб викликати очільника МВС, проголосував 221 депутат.

Хто такий Володимир Петров?